В Китай прибыли лидеры ряда стран: о чем будут договариваться с Си Цзиньпинем
- На полях саммита ШОС Си Цзиньпин встретился с главой Кремля Путиным, тот ищет поддержки со стороны Пекина.
- Премьер Индии Моди, который тоже посетил саммит, пытался показать независимость своей страны, хотя со временем ему придется сотрудничать с Западом. Иначе – Индия окажется в ловушке.
В КНР проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Глава Кремля прибыл в Китай, чтобы просить помощи у Си Цзиньпина. Китайский лидер обещает поддерживать Россию, но делать это понемногу.
Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, подчеркнув, что Си понимает, что каждый новый день увеличивает зависимость России от Китая.
Китай сохраняет дистанцию
Очередной день, в течение которого Россия ослабляется экономически – это хороший результат для Китая. Кульпа отметил, что на полях саммита ШОС будет сказано много заявлений и сделано жестов. Однако, по его убеждению, самые важные жесты, которые уже состоялись – это поздравление Китая в сторону Украины с ее Днем независимости.
"Это показывает, что украинская независимость приобрела для Китая реальный процедурный характер. Желание России подчинить Украину или ликвидировать – это не про Китай, он сохраняет стратегическую дистанцию. Если надо будет – окажет помощь Украине в случае, если будет сближение России и США", – объяснил Кульпа.
К сведению! В рамках саммита ШОС, по мнению политолога Игоря Чаленко, значение для Украины будут иметь две встречи. А именно: между Эрдоганом и Путиным, а также между Путиным и Си Цзиньпинем.
Для чего Моди прибыл в Китай?
На саммите ШОС объятиями приветствовал российского диктатора премьер-министр Индии Моди. Он, как отметил экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО, прибыл на это мероприятие ради своих избирателей. Ведь ему нужно им демонстрировать, какая Индия независимая и сильная.
Эта страна в последнее время, как обратил внимание Кульпа, очень поднялась, потому что покупает значительный объем российской нефти. Если раньше Индии, чтобы что-то купить, надо было что-то продать, чтобы получить доллары, то сейчас она покупает российские энергоресурсы за рупии.
Печатает деньги и получает даром нефть. Это привело к тому, что наступил экономический рост. В Индии провели налоговую реформу. Это открыло путь к развитию и сейчас страна пытается эту модель развития защищать,
– озвучил Кульпа.
Моди, по его словам, хочет показать своему электорату, что Индия самостоятельная, что США не могут ей диктовать свои правила. Однако реальность такова, что индийские НПЗ в значительной степени отказались от российской нефти, опасаясь оказаться в черном списке тех, кто нарушает санкции. Российская нефть из-за этого стала токсичной.
"Эту непроданную нефть вынужден покупать Китай, но он это делает с дополнительной скидкой в 10 долларов. Россияне в реальности получают меньше, чем 40 долларов", – озвучил Кульпа.
Бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО уверен, что в конце концов Моди будет вынужден повернуться в сторону Запада, сотрудничать с США, соблюдать санкции. Это вопрос времени.
Если он этого не сделает, то Индия попадет в геополитическую ловушку, которая ей обойдется дорого. Ведь отношения Китая и России не сравнить с отношениями Китая и Индии. Зависимость Москвы от Пекина, как отметил Кульпа, в десятки раз глубже.
Коротко о саммите ШОС в Китае
1 сентября в городе Тяньцзинь стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества. Си Цзиньпин торжественно встречал участников ШОС, среди которых и российский диктатор Путин.
В рамках саммита состоялось заседание Совета глав государств-членов ШОС и расширенная встреча "ШОС плюс". Впереди в Пекине запланирована встреча российской, китайской и монгольской сторон.
Среди тем, которые были обсуждены во время саммита – российско-украинская война. Путин озвучил ряд заявлений. В частности сказал, что "украинский кризис" возник не из-за вторжения России, а из-за государственного переворота, который, с его слов, породил Запад.