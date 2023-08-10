Стартовала встреча стран Западной Африки: планируют решить судьбу переворота в Нигере

В столице Нигерии стартовал саммит западноафриканских стран ECOWAS. Он должен помочь урегулировать ситуацию с мятежом в Нигере.

Напомним, 26 июля полковник Амаду Абдраман заявил об отстранении от власти президента страны Мохаммеда Базума. Участники мятежа удерживают его в президентской резиденции.

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Детали встреч стран ECOWAS

В четверг, 10 августа, главы западноафриканских государств начали саммит, целью которого является обсуждение ситуации вокруг захвата власти в Нигере. На встрече присутствует 15 стран. Саммит должен стать ключевым событием для решения проблемы. Крайней мерой может стать военное вмешательство.

Террористы отказались отпустить президента Мохаммеда Базума и отвергли требование восстановить демократическую власть. Крайним сроком, установленным ECOWAS, было 6 августа.

В преддверии саммита глава мятежа заявил о составе нового правительства, состоящего из 21 человека. Никаких дальнейших планов он не объявил. Однако известно, что мятежники хотят смягчить санкции ради поставок лекарств и продовольствия и восстановления электроэнергии.

Попытки переговоров уже были

В среду, 9 августа, глава центрального банка Нигерии Сануси Ламидо встретился с лидерами переворота. После разговора Сануси с президентом Нигерии и главой ECOWAS тот намекнул на возможность диалога.

Это время для публичной дипломатии. Это не тот вопрос, который мы оставляем правительствам. Нужно привлечь всех нигерийцев, чтобы найти решение, которое будет работать для Африки, Нигера, Нигерии и человечества,

– заявил глава банка.

В настоящее время ECOWAS настаивает на восстановлении власти президента Мохаммеда Базума.

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