Стартувала зустріч країн Західної Африки: планують вирішити долю перевороту у Нігері

У столиці Нігерії стартував саміт західноафриканських країн ECOWAS. Він має допомогти урегулювати ситуацію з заколотом у Нігері.

Нагадаємо, 26 липня полковник Амаду Абдраман заявив про усунення від влади президента країни Мохамеда Базума. Учасники заколоту утримують його в президентській резиденції.

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Деталі зустрічі країн ECOWAS

У четвер 10 серпня голови західноафриканських держав розпочали саміт, метою якого є обговорення ситуації навколо захоплення влади у Нігері. На зустрічі присутні 15 країн. Саміт має стати ключовою подією для розв'язання проблеми. Крайнім заходом може стати військове втручання.

Терористи відмовилися відпустити президента Мохамеда Базума та відкинули вимогу відновити демократичну владу. Крайнім терміном, що встановили ECOWAS було 6 серпня.

Напередодні саміту голова заколоту заявив про склад нового уряду, що складається з 21 особи. Жодних подальших планів він не оголосив. Однак відомо, що заколотники хочуть пом'якшення санкцій, заради постачання ліків і продовольства та відновлення електроенергії.

Спроби переговорів вже були

У середу, 9 серпня голова центрального банку Нігерії Санусі Ламідо зустрівся з лідерами перевороту. Після розмови Санусі з президентом Нігерії та головою ECOWAS той натякнув на можливість діалогу.

Це час для публічної дипломатії. Це не те питання, яке ми залишаємо урядам. Потрібно залучити усіх нігерійців, щоб знайти рішення, яке буде працювати для Африки, Нігеру, Нігерії та людства,

– заявив голова банку.

Наразі ECOWAS наполягає на відновленні влади президента Мохамеда Базума.

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