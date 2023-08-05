Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, раніше Росія захопила Буркіна-Фасо, а тепер і Нігер.

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Росія розширює зону впливу

Президент Чаду Махамат Ідріс Дебі Ітно відвідував Нігер після перевороту із посередницькою місією. Він зустрівся з генералом Омаром Тчіані та заявив, що хунта має тиждень, щоб повернути до влади законного президента Мохамеда Базума. Інакше альянс країн Західної Африки здійснить військову інтервенцію у Нігер.

Країни, які перебувають під контролем ПВК "Вагнера", Буркіна-Фасо та Малі, заявили, що сприйматимуть такі дії альянсу як напад на себе. Михайло Шейтельман зауважив, що це риторика Владіміра Путіна.

Росія розширює свою зону впливу. Вона хоче стати імперією, захопила ще одну країну. Росія вже встигала захопити Буркіна-Фасо, а тепер вона захопила ще і Нігер. Поки їй чомусь ніхто не заважає,

– зауважив політтехнолог.

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Державний переворот у Нігері: коротко