Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, ранее Россия захватила Буркина-Фасо, а теперь и Нигер.

Смотрите также Маленькие дьяволы: почему вагнеровцы в Африке не такие мощные, как рассказывают пропагандисты

Россия расширяет зону влияния

Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно посещал Нигер после переворота с посреднической миссией. Он встретился с генералом Омаром Тчиани и заявил, что у хунты есть неделя, чтобы вернуть к власти законного президента Мохамеда Базума. В противном случае альянс стран Западной Африки осуществит военную интервенцию в Нигер.

Страны, которые находятся под контролем ЧВК "Вагнера", Буркина-Фасо и Мали, заявили, что будут воспринимать такие действия альянса как нападение на себя. Михаил Шейтельман отметил, что это риторика Владимира Путина.

Россия расширяет свою зону влияния. Она желает стать империей, захватила еще одну страну. Россия уже успевала захватить Буркина-Фасо, а теперь она захватила еще и Нигер. Пока ей почему-то никто не мешает,

– заметил политтехнолог.

Шейтельман о событиях в Нигере: смотрите видео

Государственный переворот в Нигере: коротко