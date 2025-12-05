Провокация против самолета с Зеленским: летчик сказал, в чем была наибольшая опасность

Неизвестные беспилотники сопровождали самолет украинского президента, который направлялся в Ирландию. Дрон без боевой части истребителю не несет значительную угрозу, а вот гражданскому судну – наоборот, создает реальную опасность.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что в случае, если бы истребитель получил повреждения, была бы возможность катапультироваться.

Смотрите также У Зеленского прокомментировали преследование его самолета дронами

Как бы должна была поступить Ирландия?

Когда в двигатель самолета попадает любого типа средство, то авария будет неизбежной. Военный эксперт отметил, что это очень опасно.

Непонятно, почему план "Ковер" не был объявлен. Нельзя было осуществлять посадку в таких условиях, как минимум. Конечно, надо разобраться в деталях,

– объяснил Свитан.

Летчик-инструктор отметил, что за безопасность таких рейсов отвечает та сторона, которая принимает. В данном случае с Зеленским – это Ирландия. Свитан подчеркнул, что давно настало время отменить правила, которые существуют в Европе, и начать противодействовать любым несанкционированным полетам, уничтожать неизвестные БпЛА, тем более в районе аэродромов.

Особенно на взлетных и посадочных курсах, где самолет идет на малой скорости рядом с землей, это самое опасное место. Если там появляются дроны, то точно садиться нельзя было,

– подытожил Свитан.

Дроны в Европе: какие случаи зафиксированы недавно?