Укр Рус
24 Канал Новости Украины Провокация против самолета с Зеленским: летчик сказал, в чем была наибольшая опасность
5 декабря, 18:46
3

Провокация против самолета с Зеленским: летчик сказал, в чем была наибольшая опасность

Юлия Гринишина
Основные тезисы
  • БпЛА неизвестного происхождения сопровождали борт украинского лидера Зеленского; неизвестные дроны вызывают опасность для судов.
  • Летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что Ирландия, как сторона, которая принимала президента, должна была предусмотреть безопасность рейса и противодействовать несанкционированным полетам беспилотников.

Неизвестные беспилотники сопровождали самолет украинского президента, который направлялся в Ирландию. Дрон без боевой части истребителю не несет значительную угрозу, а вот гражданскому судну – наоборот, создает реальную опасность.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что в случае, если бы истребитель получил повреждения, была бы возможность катапультироваться.

Смотрите также У Зеленского прокомментировали преследование его самолета дронами

Как бы должна была поступить Ирландия?

Когда в двигатель самолета попадает любого типа средство, то авария будет неизбежной. Военный эксперт отметил, что это очень опасно.

Непонятно, почему план "Ковер" не был объявлен. Нельзя было осуществлять посадку в таких условиях, как минимум. Конечно, надо разобраться в деталях, 
– объяснил Свитан.

Летчик-инструктор отметил, что за безопасность таких рейсов отвечает та сторона, которая принимает. В данном случае с Зеленским – это Ирландия. Свитан подчеркнул, что давно настало время отменить правила, которые существуют в Европе, и начать противодействовать любым несанкционированным полетам, уничтожать неизвестные БпЛА, тем более в районе аэродромов.

Особенно на взлетных и посадочных курсах, где самолет идет на малой скорости рядом с землей, это самое опасное место. Если там появляются дроны, то точно садиться нельзя было, 
– подытожил Свитан.

Дроны в Европе: какие случаи зафиксированы недавно?

  • В небе Франции 4 декабря было зафиксировано пять неизвестных БпЛА. Их обнаружили над базой подводных лодок Иль-Лонг в Бретани. Дроны оказались на запрещенном для полетов участке. Военные открыли огонь по ним.

  • В ночь на 25 ноября во время массированной атаки России по Украине дроны были обнаружены в Румынии, власти отреагировали и подняли в небо истребители. В тот же день беспилотники оказались в воздушном пространстве Молдовы, там пришлось из-за инцидента осуществлять эвакуацию населения.