Провокація проти літака із Зеленським: льотчик сказав, в чому була найбільша небезпека
- БпЛА невідомого походження супроводжували борт українського лідера Зеленського; невідомі дрони спричиняють небезпеку для суден.
- Льотчик-інструктор Роман Світан зазначив, що Ірландія, як сторона, яка приймала президента, повинна була передбачити безпеку рейсу і протидіяти несанкціонованим польотам безпілотників.
Невідомі безпілотники супроводжували літак українського президента, який прямував до Ірландії. Дрон без бойової частини винищувачу не несе значну загрозу, а от цивільному судну – навпаки, створює реальну небезпеку.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, додавши, що у разі, якби винищувач зазнав пошкоджень, була б змога катапультуватися.
Як би мала вчинити Ірландія?
Коли у двигун літака потрапляє будь-якого типу засіб, то аварія буде неминучою. Військовий експерт наголосив, що це дуже небезпечно.
Незрозуміло, чому план "Ковер" не був оголошений. Не можна було здійснювати посадку в таких умовах, як мінімум. Звісно, треба розібратися в деталях,
– пояснив Світан.
Льотчик-інструктор зауважив на тому, що за безпеку таких рейсів відповідає та сторона, яка приймає. У даному випадку з Зеленським – це Ірландія. Світан підкреслив, що давно настав час скасувати правила, які існують в Європі, і почати протидіяти будь-яким несанкціонованим польотам, знищувати невідомі БпЛА, тим більше в районі аеродромів.
Особливо на злітних і посадкових курсах, де літак йде на малій швидкості поряд з землею, це найнебезпечніше місце. Якщо там з'являються дрони, то точно сідати не можна було,
– підсумував Світан.
Дрони в Європі: які випадки зафіксовані нещодавно?
В небі Франції 4 грудня було зафіксовано п'ять невідомих БпЛА. Їх виявили над базою підводних човнів Іль-Лонг у Бретані. Дрони опинилися на забороненій для польотів ділянці. Військові відкрили вогонь по них.
В ніч проти 25 листопада під час масованої атаки Росії по Україні дрони були виявлені в Румунії, влада відреагувала і підняла в небо винищувачі. Того ж дня безпілотники опинилися у повітряному просторі Молдови, там довелося через інцидент здійснювати евакуацію населення.