Зеленский объяснил, зачем Украине чешские самолеты L-159

Зеленский пояснил, что чешские самолеты L-159 могли бы стать хорошим усилением для украинской противовоздушной обороны. Они были бы эффективны против "Шахедов".

Об этом президент заявил в интервью Český rozhlas.

Смотрите также Без личной встречи с Путиным невозможно решить территориальные вопросы, – Зеленский

Зачем Украине понадобились бы L-159?

Президент Украины отметил, что оборона воздушного пространства государства – это комплексная система, которая включает мобильные огневые группы, РЭБ, дроны-перехватчики, авиацию и различные системы противовоздушной обороны.

L-159 мы расцениваем как одну из деталей, которая может помочь Украине уничтожать иранские "Шахеды". Прежде всего именно для борьбы с большим количеством дронов. И поэтому мы хотели бы получить эти самолеты как можно раньше,

– отметил Зеленский.

Президент также отметил, что интерес Украины не ограничивается только L-159 – рассматриваются и другие типы авиации. Он подчеркнул, что такое сотрудничество может быть взаимовыгодным: после практического применения самолетов Украина готова обсуждать возможность заключения полноценных контрактов с чешским производителем.

В Чехии возник спор о возможности передачи Украине L-159