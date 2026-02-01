Зеленський пояснив, навіщо Україні чеські літаки L-159
- Зеленський заявив, що чеські літаки L-159 можуть посилити українську протиповітряну оборону, особливо проти дронів "Шахед".
- Україна розглядає можливість довгострокового співробітництва з чеським виробником після практичного використання літаків.
Зеленський пояснив, що чеські літаки L-159 могли б стати гарним посиленням для української протиповітряної оборони. Вони були б ефективні проти "Шахедів".
Про це президент заявив у інтерв'ю Český rozhlas.
Навіщо Україні знадобилися б L-159?
Президент України наголосив, що оборона повітряного простору держави – це комплексна система, яка включає мобільні вогневі групи, РЕБ, дрони-перехоплювачі, авіацію та різні системи протиповітряної оборони.
L-159 ми розцінюємо як одну з деталей, яка може допомогти Україні знищувати іранські "Шахеди". Передусім саме для боротьби з великою кількістю дронів. І тому ми хотіли б отримати ці літаки якомога раніше,
– зазначив Зеленський.
Президент також зазначив, що інтерес України не обмежується лише L-159 – розглядаються й інші типи авіації. Він підкреслив, що така співпраця може бути взаємовигідною: після практичного застосування літаків Україна готова обговорювати можливість укладання повноцінних контрактів із чеським виробником.
У Чехії виникла суперечка щодо можливості передачі Україні L-159
Прем'єр Чехії Адрей Бабіш під час з’їзду свого руху ANO заявив, що будь-які розмови про продаж чи передачу літаків L-159 "закриті" і відкидаються остаточно.
Він розкритикував начальника Генштабу Карел Ржека, який раніше заявив, що передача чотирьох літаків не підірве обороноздатність Чехії. Бабіш звинуватив воєначальника у порушенні субординації та суперечках із міністром оборони Яроміром Зуною.
Президент Чехії Петр Павел заявив, що продаж Україні винищувачів L-159 не загрожує обороноздатності Чехії.