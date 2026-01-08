Уничтожение Карпат под прикрытием войны: как правительство протягивает схему упрощенных санитарных рубок
- Правительство планирует рассмотреть постановление, позволяющее упрощенные санитарные рубки леса во время войны, обходя оценку воздействия на окружающую среду.
- Проект постановления предусматривает отмену оценки воздействия на окружающую среду для сплошных санитарных рубок, снятие ограничений на объемы плановых рубок.
На одном из ближайших заседаний правительство планирует рассмотреть проект постановления, который позволит проводить санитарные рубки леса во время войны по упрощенной процедуре. Ключевым предохранителем, который ранее не давал уничтожать здоровые леса в Карпатах, была оценка воздействия на окружающую среду.
В Кабмине пытаются обойти действующее законодательство. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на общественную инициативу "Игла".
Что известно о законопроекте о вырубке лесов в Карпатах?
Похожая инициатива уже пыталась пройти через парламент в 2024 году, но законопроект №9516, поданный депутатами от "Слуги народа" Александром Матусевичем и Игорем Фрисом, провалился. СМИ относят обоих депутатов к так называемой "группе Коломойского", который имеет бизнес-интересы в Карпатах.
Еврокомиссия и Европарламент подчеркивают необходимость сохранения оценки воздействия на окружающую среду, но лоббисты пытаются обойти эти ограничения через правительство, а не парламент.
Проект постановления, подготовлен Минэкономики, предусматривает отмену оценки воздействия на окружающую среду для сплошных санитарных рубок и снятие ограничений на объемы плановых рубок. Для ускорения процедуры документ подводят под ликвидацию последствий войны, отмечая, что изменения распространяются "в том числе на леса, поврежденные в результате агрессии России".
По данным общественной инициативы, от одного слова "в том числе" зависит, позволят ли упрощение рубок по всей стране, или только в зоне войны, что непосредственно влияет на Карпаты, где уже продолжаются строительство ветряков и угроза застройки долин.
Снимок экрана из проекта правительственного постановления / Общественная инициатива "Голка"
Что пытается сделать правительство?
Правительство фактически пытается заменить Верховную Раду и провести постановление вопреки закону и международным ожиданиям, – отметила народный депутат Юлия Овчинникова, член экологического комитета,
Она отмечает, что принятие постановления лишит лесоводов обязательной проверки состояния леса и контроля за объемами санитарных рубок.
Общественной инициативе "Игла" первый заместитель главы Министерства экономики Тарас Высоцкий сообщил, что обсуждение с экологическим сообществом проекта постановления состоится 8 января.
