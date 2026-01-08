Знищення Карпат під прикриттям війни: як уряд протягує схему спрощених санітарних рубок

На одному з найближчих засідань уряд планує розглянути проєкт постанови, який дозволить проводити санітарні рубки лісу під час війни за спрощеною процедурою. Ключовим запобіжником, який раніше не давав нищити здорові ліси в Карпатах, була оцінка впливу на довкілля.

В Кабміні намагаються обійти чинне законодавство. Про це пише 24 Канал з посиланням на громадську ініціативу "Голка".

Що відомо про законопроєкт про вирубку лісів у Карпатах?

Схожа ініціатива вже намагалася пройти через парламент у 2024 році, але законопроєкт №9516, поданий депутатами від "Слуги народу" Олександром Матусевичем та Ігорем Фрісом, провалився. ЗМІ відносять обох депутатів до так званої "групи Коломойського", який має бізнес-інтереси в Карпатах.

Єврокомісія та Європарламент підкреслюють необхідність збереження оцінки впливу на довкілля, але лобісти намагаються обійти ці обмеження через уряд, а не парламент.

Проєкт постанови, підготовлений Мінекономіки, передбачає скасування оцінки впливу на довкілля для суцільних санітарних рубок та зняття обмежень на обсяги планових рубок. Для пришвидшення процедури документ підводять під ліквідацію наслідків війни, зазначаючи, що зміни поширюються "у тому числі на ліси пошкоджені внаслідок агресії Росії".

За даними громадської ініціативи, від одного слова "у тому числі" залежить, чи дозволять спрощення рубок по всій країні, чи лише в зоні війни, що безпосередньо впливає на Карпати, де вже тривають будівництво вітряків та загроза забудови полонин.



Знімок екрану з проєкту урядової постанови / Громадська ініціатива "Голка"

Що намагається зробити Кабмін?

Уряд фактично намагається замінити Верховну Раду і провести постанову всупереч закону та міжнародним очікуванням, – наголосила народна депутатка Юлія Овчинникова, членка екологічного комітету,

Вона зазначає, що прийняття постанови позбавить лісівників обов'язкової перевірки стану лісу та контролю за обсягами санітарних рубок.

Громадській ініціативі "Голка" перший заступник очільника Міністерства економіки Тарас Висоцький повідомив, що обговорення з екологічною спільнотою проєкту постанови відбудеться 8 січня.

