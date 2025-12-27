Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня".
Кому НАБУ могло вручити підозру 27 грудня?
"Дзеркало тижня" навело прізвища депутатів, посилаючись на джерела у правоохоронних органах та фракції "Слуга народу". За даними видання, це Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль.
Зауважимо! Джерела "Української правди" називають і четверте прізвище – це може бути Ольга Савченко.
Офіс останнього, як раніше повідомляло ZN.UA, НАБУ прослуховувало, саме там "слуги" отримували свої конверти з грошима. Всім трьом повідомили про підозри за статтею 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою,
Окрім цього, медійники вказали, що в ухвалі були також вказані статті 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Це дало журналістам підстави припустити, що під час обрання запобіжного заходу нардепам додадуть і ці дві статті Кримінального кодексу.
"Юзік" без підозри, але міг поїхати з України
Водночас, як повідомили джерела, Юрій Корявченков, відомий також за часів участі в "Кварталі 95" як "Юзік", встиг виїхати з України. Тоді як секретаря фракції Тараса Мельничука допитують,
Довідка. Джерела ZN.UA 11 грудня повідомляли, що в Кісєля нещодавно демонтували апаратуру, за допомогою якої понад два роки велося негласне прослуховування. Прослуховування проходило не в рамках операції "Мідас", однак також стосується корупції у вищих ешелонах влади. Нардеп Юрій Кісєль – найближчий друг Сергія Шефірa.
ЗМІ та інсайдери наводили різні дані протягом дня
Нардеп Ярослав Железняк твердить: перелік тих, хто отримав підозру, ширший. Він складається не тільки з депутатів транспортного комітету, а ще представників щонайменше двох інших комітетів.
Джерела OBOZ.UA говорили, що слідчі дії НАБУ та САП стосувалися народних депутатів від "Слуги народу" Юрія Кісєля та Юрія Корявченкова. Та в НАБУ спростували дані про "Юзіка".
Що відомо про дії НАБУ щодо нардепів 27 грудня?
Цього дня стало відомо, що детективи викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні депутати України. Народні обранці систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді.
Водночас у САП заявили, що співробітники Управління держохорони перешкоджають слідчим діям НАБУ у комітетах Верховної Ради.
В УДО, своєю чергою, пояснили, що співробітники НАБУ намагалися провести на територію урядового кварталу сторонніх осіб, яких хотіли залучити як понятих. А тому перевіряли цих людей.