Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня".

Кому НАБУ могло вручити підозру 27 грудня?

"Дзеркало тижня" навело прізвища депутатів, посилаючись на джерела у правоохоронних органах та фракції "Слуга народу". За даними видання, це Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль.

Зауважимо! Джерела "Української правди" називають і четверте прізвище – це може бути Ольга Савченко.

Офіс останнього, як раніше повідомляло ZN.UA, НАБУ прослуховувало, саме там "слуги" отримували свої конверти з грошима. Всім трьом повідомили про підозри за статтею 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою,

– мовиться в статті.

Окрім цього, медійники вказали, що в ухвалі були також вказані статті 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Це дало журналістам підстави припустити, що під час обрання запобіжного заходу нардепам додадуть і ці дві статті Кримінального кодексу.

"Юзік" без підозри, але міг поїхати з України

Водночас, як повідомили джерела, Юрій Корявченков, відомий також за часів участі в "Кварталі 95" як "Юзік", встиг виїхати з України. Тоді як секретаря фракції Тараса Мельничука допитують,

– інформує "Дзеркало тижня".

Довідка. Джерела ZN.UA 11 грудня повідомляли, що в Кісєля нещодавно демонтували апаратуру, за допомогою якої понад два роки велося негласне прослуховування. Прослуховування проходило не в рамках операції "Мідас", однак також стосується корупції у вищих ешелонах влади. Нардеп Юрій Кісєль – найближчий друг Сергія Шефірa.

ЗМІ та інсайдери наводили різні дані протягом дня

Нардеп Ярослав Железняк твердить: перелік тих, хто отримав підозру, ширший. Він складається не тільки з депутатів транспортного комітету, а ще представників щонайменше двох інших комітетів.

Джерела OBOZ.UA говорили, що слідчі дії НАБУ та САП стосувалися народних депутатів від "Слуги народу" Юрія Кісєля та Юрія Корявченкова. Та в НАБУ спростували дані про "Юзіка".

Що відомо про дії НАБУ щодо нардепів 27 грудня?