Про це пише 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Дивіться також Нардепи були учасниками злочинної групи: НАБУ проводить слідчі дії у Комітеті транспорту
Що відомо про слідчі дії та опір УДО?
Як повідомили в САП, 27 грудня під час проведення слідчих дій у комітетах Верховної Ради співробітники Управління державної охорони перешкоджають роботі детективів НАБУ.
Доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві,
– йдеться в повідомленні.
Окремо зазначається, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням законодавства.
Що передувало?
Раніше НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної групи, до якої входили чинні народні депутати.
За даними слідства, фігуранти отримували хабарі за голосування у Верховній Раді.
Імена причетних нардепів та суми хабарів наразі не відомі.