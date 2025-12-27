Про це пише 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Що відомо про слідчі дії та опір УДО?

Як повідомили в САП, 27 грудня під час проведення слідчих дій у комітетах Верховної Ради співробітники Управління державної охорони перешкоджають роботі детективів НАБУ.

Доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві,

– йдеться в повідомленні.

Окремо зазначається, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням законодавства.

Що передувало?