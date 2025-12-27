Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Что известно о следственных действиях и сопротивлении УГО?
Как сообщили в САП, 27 декабря во время проведения следственных действий в комитетах Верховной Рады сотрудники Управления государственной охраны препятствуют работе детективов НАБУ.
Доступ детективам ограничивают со стороны Европейской площади в Киеве,
– говорится в сообщении.
Отдельно отмечается, что препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением законодательства.
Что предшествовало?
Ранее НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной группы, в которую входили действующие народные депутаты.
По данным следствия, фигуранты получали взятки за голосование в Верховной Раде.
Имена причастных нардепов и суммы взяток пока не известны.