В Кабмине пытаются обойти действующее законодательство. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на общественную инициативу "Игла".
Что известно о законопроекте о вырубке лесов в Карпатах?
Похожая инициатива уже пыталась пройти через парламент в 2024 году, но законопроект №9516, поданный депутатами от "Слуги народа" Александром Матусевичем и Игорем Фрисом, провалился. СМИ относят обоих депутатов к так называемой "группе Коломойского", который имеет бизнес-интересы в Карпатах.
Еврокомиссия и Европарламент подчеркивают необходимость сохранения оценки воздействия на окружающую среду, но лоббисты пытаются обойти эти ограничения через правительство, а не парламент.
Проект постановления, подготовлен Минэкономики, предусматривает отмену оценки воздействия на окружающую среду для сплошных санитарных рубок и снятие ограничений на объемы плановых рубок. Для ускорения процедуры документ подводят под ликвидацию последствий войны, отмечая, что изменения распространяются "в том числе на леса, поврежденные в результате агрессии России".
По данным общественной инициативы, от одного слова "в том числе" зависит, позволят ли упрощение рубок по всей стране, или только в зоне войны, что непосредственно влияет на Карпаты, где уже продолжаются строительство ветряков и угроза застройки долин.
Снимок экрана из проекта правительственного постановления / Общественная инициатива "Голка"
Что пытается сделать правительство?
Правительство фактически пытается заменить Верховную Раду и провести постановление вопреки закону и международным ожиданиям, – отметила народный депутат Юлия Овчинникова, член экологического комитета,
Она отмечает, что принятие постановления лишит лесоводов обязательной проверки состояния леса и контроля за объемами санитарных рубок.
Общественной инициативе "Игла" первый заместитель главы Министерства экономики Тарас Высоцкий сообщил, что обсуждение с экологическим сообществом проекта постановления состоится 8 января.
