Обещанная вторая волна санкций: политтехнолог предположил, на что будет делать ставку Трамп
- Президент США может ввести новые санкции против России, но США считают, что решительную позицию должны проявить европейцы.
- Европа должна прекратить покупать российскую нефть и газ, она это делает не напрямую.
- ЕС работает над 19-м пакетом санкций, а политтехнолог Загородний отмечает важность совместных действий Европы и США для достижения эффекта.
Американский президент заявил, что готов перейти к следующему этапу действий, чтобы принудить Россию к прекращению огня. Речь идет о дополнительных санкционных ограничениях. Однако глава минфина США Бессент подчеркнул, что к этому должна присоединиться Европа. Она должна прекратить покупать российскую нефть и газ.
Об этом в эфире 24 Канала отметил политтехнолог Тарас Загородний, добавив, что Европе также предлагают ввести вторичные санкции против Индии.
Вопросов больше к ЕС, чем к США
Европейцы не покупают российские нефтепродукты напрямую, они покупают их в Индии, которые переработаны из нефти России. Политтехнолог объяснил, что сейчас Трамп будет давить на страны Европы, чтобы они прекратили лицемерить.
Если они действительно хотят окончания войны, то надо перестать покупать российскую нефть и газ всего лишь на 25 миллиардов ежегодно, металлургической продукции – на 2 миллиарда, они также покупают аграрную продукцию, удобрения. А что такое удобрения? Это переработанный газ,
– озвучил Загородний.
Политтехнолог отметил, что сегодня возникают вопросы в первую очередь к Европе, которая должна делать конкретные шаги, а не делать вид, что во всем виноваты Соединенные Штаты Америки.
"Надеюсь, что у них будет общая позиция. Дожмут ли они – вопрос пока открытый. Стоит понимать, что основные санкции Украина должна накладывать сама ударами по нефтегазовой инфраструктуре России, а дальше, если США введут свои санкции – это будет дополнительная вишенка на торте", – считает Загородний.
Санкции против России: последние заявления сторон
Президент США заявил, что готов вводить новые санкции в отношении России. Дональд Трамп также сообщил, что ожидает визита ряда европейских лидеров, которые прибудут в Вашингтон для обсуждения возможности завершения российско-украинской войны.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что все варианты для усиления санкционной политики в сторону России уже готовы. Однако он объяснил, что для того, чтобы действительно был эффект от введения санкций, должна решительно проявить себя в этом направлении и Европа.
Европейский Союз сообщил, что работает над 19 пакетом санкций против России. Он будет предусматривать ограничения в отношении российского банковского, энергетического и нефтяного секторов.
Пресс-секретарь российского диктатора Песков заявил, что санкционные ограничения мало влияют на ситуацию в России. Он высказался, что Украина и Европа якобы "навязывают" Соединенным Штатам введение санкций против России.