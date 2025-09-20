Президент Украины подписал три указа о ведении санкций. Под них попали, в частности, чиновники оккупационных властей Крыма, пропагандисты и пророссийские деятели из Молдовы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Офиса Президента.

Кто попал под санкции?

Владимир Зеленский подписал три указа о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины. Под новые ограничения, в частности, попали:

Пропагандист Александр Роджерс , который публично отрицал существование Украины, призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, распространял антиукраинские публикации и оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.

, который публично отрицал существование Украины, призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, распространял антиукраинские публикации и оправдывал вооруженную агрессию России против Украины. Российский общественный деятель Екатерина Мизулина – публичная сторонница российской агрессии против Украины.

публичная сторонница российской агрессии против Украины. Политический деятель Молдовы Дмитрий Константинов , возглавляющий Народное собрание Гагаузии и открыто повторяющий тезисы российской пропаганды.

, возглавляющий Народное собрание Гагаузии и открыто повторяющий тезисы российской пропаганды. Так называемая министр образования, науки и молодежи временно оккупированного Крыма Валентина Лаврик , внедряющая российские образовательные стандарты и милитаризирующая учебный процесс.

, внедряющая российские образовательные стандарты и милитаризирующая учебный процесс. Судьи Василий Злотников и Денис Изотенко, которые выносили репрессивные приговоры в отношении жителей Крыма.

В общем Украина применила санкции против 11 общественных и политических деятелей Молдовы, шестерых пропагандистов, а также 66 физических и 13 юридических лиц, среди которых должностные лица оккупационных органов власти на территории временно оккупированного Крыма, представители судебной власти России, которые причастны к нарушениям прав человека в Крыму, лица, связанные с распространением российской пропаганды, а также организации, привлечены к помощи российской армии.

"Эти решения синхронизированы с политикой международных партнеров и направлены на блокирование ресурсов России, защиту прав человека на оккупированных территориях и противодействие российской пропаганде", – подытожили в Офисе Президента.

