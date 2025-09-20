Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Офиса Президента.
Кто попал под санкции?
Владимир Зеленский подписал три указа о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины. Под новые ограничения, в частности, попали:
- Пропагандист Александр Роджерс, который публично отрицал существование Украины, призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, распространял антиукраинские публикации и оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.
- Российский общественный деятель Екатерина Мизулина – публичная сторонница российской агрессии против Украины.
- Политический деятель Молдовы Дмитрий Константинов, возглавляющий Народное собрание Гагаузии и открыто повторяющий тезисы российской пропаганды.
- Так называемая министр образования, науки и молодежи временно оккупированного Крыма Валентина Лаврик, внедряющая российские образовательные стандарты и милитаризирующая учебный процесс.
- Судьи Василий Злотников и Денис Изотенко, которые выносили репрессивные приговоры в отношении жителей Крыма.
В общем Украина применила санкции против 11 общественных и политических деятелей Молдовы, шестерых пропагандистов, а также 66 физических и 13 юридических лиц, среди которых должностные лица оккупационных органов власти на территории временно оккупированного Крыма, представители судебной власти России, которые причастны к нарушениям прав человека в Крыму, лица, связанные с распространением российской пропаганды, а также организации, привлечены к помощи российской армии.
"Эти решения синхронизированы с политикой международных партнеров и направлены на блокирование ресурсов России, защиту прав человека на оккупированных территориях и противодействие российской пропаганде", – подытожили в Офисе Президента.
Санкции против России: какие страны вводят?
Напомним, что Великобритания объявила новые санкции против лиц и компаний, поддерживающих российское вторжение в Украину, включая два нефтяных танкера и грузинских бизнесменов.
Также известно, что Австралия ввела новые санкции против России, снизив ценовой порог на российскую нефть до 47,60 доллара за баррель и включив 95 судов "теневого флота" в санкционный список.
Кроме этого, ЕС ввел новые санкции против России, запретив импорт российского СПГ, снизив предельную цену на нефть до 47,6 доллара и наложив санкции на 118 судов "теневого флота".