Президент України підписав три укази про ведення санкцій. Під них потрапили, зокрема, чиновники окупаційної влади Криму, пропагандисти і проросійські діячі з Молдови.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Офісу Президента.

Хто потрапив під санкції?

Володимир Зеленський підписав три укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки й оборони України. Під нові обмеження, зокрема, потрапили:

Пропагандист Олександр Роджерс , що публічно заперечував існування України, закликав до зміни меж території та державного кордону України, поширював антиукраїнські публікації та виправдовував збройну агресію Росії проти України.

, що публічно заперечував існування України, закликав до зміни меж території та державного кордону України, поширював антиукраїнські публікації та виправдовував збройну агресію Росії проти України. Російська громадська діячка Катерина Мізуліна – публічна прихильниця російської агресії проти України.

публічна прихильниця російської агресії проти України. Політичний діяч Молдови Дмитрій Константінов , що очолює Народні збори Гагаузії та відкрито повторює тези російської пропаганди.

, що очолює Народні збори Гагаузії та відкрито повторює тези російської пропаганди. Так звана міністр освіти, науки та молоді тимчасово окупованого Криму Валентина Лаврик , що впроваджує російські освітні стандарти й мілітаризує навчальний процес.

, що впроваджує російські освітні стандарти й мілітаризує навчальний процес. Судді Василь Злотніков і Денис Ізотенко, які ухвалювали репресивні вироки щодо жителів Криму.

Загалом Україна застосувала санкції проти 11 громадських і політичних діячів Молдови, шістьох пропагандистів, а також 66 фізичних і 13 юридичних осіб, серед яких посадовці окупаційних органів влади на території тимчасово окупованого Криму, представники судової влади Росії, які причетні до порушень прав людини в Криму, особи, пов'язані з поширенням російської пропаганди, а також організації, залучені до допомоги російській армії.

"Ці рішення синхронізовані з політикою міжнародних партнерів і спрямовані на блокування ресурсів Росії, захист прав людини на окупованих територіях та протидію російській пропаганді", – підсумували в Офісі Президента.

