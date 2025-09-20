Історик, блогери та проросійські діячі з Молдови: хто потрапив під нові санкції України
- Президент України підписав укази про санкції проти чиновників окупаційної влади Криму, пропагандистів і проросійських діячів з Молдови.
- Санкції торкнулися, зокрема, Олександра Роджерса, Катерини Мізуліної, Дмитрія Константінова та інших осіб, які підтримують російську агресію та пропаганду.
Президент України підписав три укази про ведення санкцій. Під них потрапили, зокрема, чиновники окупаційної влади Криму, пропагандисти і проросійські діячі з Молдови.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Офісу Президента.
Хто потрапив під санкції?
Володимир Зеленський підписав три укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки й оборони України. Під нові обмеження, зокрема, потрапили:
- Пропагандист Олександр Роджерс, що публічно заперечував існування України, закликав до зміни меж території та державного кордону України, поширював антиукраїнські публікації та виправдовував збройну агресію Росії проти України.
- Російська громадська діячка Катерина Мізуліна – публічна прихильниця російської агресії проти України.
- Політичний діяч Молдови Дмитрій Константінов, що очолює Народні збори Гагаузії та відкрито повторює тези російської пропаганди.
- Так звана міністр освіти, науки та молоді тимчасово окупованого Криму Валентина Лаврик, що впроваджує російські освітні стандарти й мілітаризує навчальний процес.
- Судді Василь Злотніков і Денис Ізотенко, які ухвалювали репресивні вироки щодо жителів Криму.
Загалом Україна застосувала санкції проти 11 громадських і політичних діячів Молдови, шістьох пропагандистів, а також 66 фізичних і 13 юридичних осіб, серед яких посадовці окупаційних органів влади на території тимчасово окупованого Криму, представники судової влади Росії, які причетні до порушень прав людини в Криму, особи, пов'язані з поширенням російської пропаганди, а також організації, залучені до допомоги російській армії.
"Ці рішення синхронізовані з політикою міжнародних партнерів і спрямовані на блокування ресурсів Росії, захист прав людини на окупованих територіях та протидію російській пропаганді", – підсумували в Офісі Президента.
Санкції проти Росії: які країни запроваджують?
Нагадаємо, що Велика Британія оголосила нові санкції проти осіб та компаній, що підтримують російське вторгнення в Україну, включаючи два нафтові танкери та грузинських бізнесменів.
Також відомо, що Австралія запровадила нові санкції проти Росії, знизивши ціновий поріг на російську нафту до 47,60 долара за барель і включивши 95 суден "тіньового флоту" до санкційного списку.
Крім цього, ЄС запровадив нові санкції проти Росії, заборонивши імпорт російського СПГ, знизивши граничну ціну на нафту до 47,6 долара та наклавши санкції на 118 суден "тіньового флоту".