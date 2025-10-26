Экс-посол Украины в США назвал 3 причины, почему Трамп ввел санкции против России именно сейчас

Соединенные Штаты таки ввели новые санкции против России. До этого Трамп не шел на такие действия во время своей второй каденции.

Об этом 24 Каналу рассказал посол Украины в США (2015 - 2019) Валерий Чалый. По его словам, новые санкции от США действительно ударят по России. Там выбрали правильную "точку", на которую нужно было нажать.

К теме ЦРУ и Госдеп США не могут определить, готов ли Путин к переговорам, – WSJ

Как новые санкции США ударят по России?

Как отметил Чалый, тут можно выделить три важных фактора, на которые нужно обратить внимание. Прежде всего Трамп достаточно долго ждал, чтобы ввести санкции против России. И в конце концов он не выдержал действия Путина по переговорам. Поэтому санкции пошли в действие.

Также эти санкции реально повлияют на российскую экономику. 25% российского бюджета – это экспорт нефти. А "Роснефть" и "Лукойл" составляют 50% от всего экспорта.

Третий фактор. "Роснефть" – это кошелек, если и не Путина, то его близких людей. Он там также имеет финансовый интерес. И это действительно чувствительная тема,

– сказал Чалый.

Это – хороший шаг, который повлияет на российскую экономику. Однако нужно подождать несколько месяцев для результата. Если бы удалось уменьшить экспорт российской нефти в Китай и Индию, а ОПЕК сделал бы свои шаги по нефти, то все было бы значительно быстрее.

Санкции против России: кратко