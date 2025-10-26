Експосол України в США назвав 3 причини, чому Трамп ввів санкції проти Росії саме зараз

Сполучені Штати таки запровадили нові санкції проти Росії. До того Трамп не йшов на такі дії під час своєї другої каденції.

Про це 24 Каналу розповів посол України в США (2015 - 2019) Валерій Чалий. За його словами, нові санкції від США дійсно вдарять по Росії. Там обрали правильну "точку", на яку потрібно було натиснути.

Як нові санкції США вдарять по Росії?

Як наголосив Чалий, тут можна виділити три важливі фактори, на які потрібно звернути увагу. Насамперед Трамп досить довго чекав, щоб запровадити санкції проти Росії. І зрештою він не витримав дії Путіна щодо переговорів. Тому санкції пішли в дію.

Також ці санкції реально вплинуть на російську економіку. 25% російського бюджету – це експорт нафти. А "Роснефть" та "Лукойл" становлять 50% від усього експорту.

Третій фактор. "Роснефть" – це гаманець, якщо й не Путіна, то його близьких людей. Він там також має фінансовий інтерес. І це дійсно чутлива тема,

– сказав Чалий.

Це – гарний крок, який вплине на російську економіку. Однак потрібно почекати кілька місяців для результату. Якби вдалося зменшити експорт російської нафти до Китаю та Індію, а ОПЕК зробив би свої кроки щодо нафти, то все було б значно швидше.

Санкції проти Росії: коротко