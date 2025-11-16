США ослабляют санкции против России: эксперт раскрыл главный мотив Трампа

США отложили вступление в силу санкций против "Роснефти" и "Лукойла" под давлением союзников из ЕС, которые имеют дочерние компании этих российских нефтяных гигантов. Это дает России дополнительное время для адаптации.

Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко объяснил 24 Каналу, что создается негативный прецедент, что может привести к дальнейшему ослаблению санкционного давления на Москву.

Воспримет ли Кремль уступки Вашингтона как сигнал слабости?

Когда США объявили санкции, произошла рыночная реакция – акции этих компаний обвалились, но цены на нефть выросли. США выиграли на этом, ведь цена их нефти WTI подскочила на 3 – 4% за баррель.

Страны, которые имеют НПЗ, холдинги или дочерние компании "Лукойла" и "Роснефти", имели время до 21 ноября, чтобы адаптироваться к новым условиям.

"Виктор Орбан во время визита в США выбрал для себя возможность пролонгировать адаптацию на целый год. В юриспруденции действует естественное правило: если создается первый прецедент, за ним неизбежно следует следующий", – отметил Остапенко.

Сейчас Болгария, Румыния и страны Ближнего Востока получают такие же уступки. Ключевой мотив в том, что одного месяца оказалось недостаточно для налаживания всех юридических процессов.

США пытаются балансировать с партнерами, в частности с Орбаном, но, во-первых, нет гарантии, что он останется в должности через год. Во-вторых, это создает прецедент, когда США сами ослабляют собственные санкционные меры.

Это предоставляет дополнительные возможности не только партнерам из ЕС. Москва увидит в этом три вещи: во-первых, дипломатическое ослабление США; во-вторых, возможность адаптироваться в течение дополнительных 20 дней; в-третьих, это проигрыш на дипломатическом фронте по завершению войны и создание прецедента для начала полноценных мирных переговоров,

– отметил Остапенко.

Что еще известно о последствиях санкций в отношении российской нефти?