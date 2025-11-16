США послаблюють санкції проти Росії: експерт розкрив головний мотив Трампа

США відклали набуття чинності санкцій проти "Роснефті" та "Лукойлу" під тиском союзників із ЄС, які мають дочірні компанії цих російських нафтових гігантів. Це дає Росії додатковий час для адаптації.

Політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко пояснив 24 Каналу, що створюється негативний прецедент, що може призвести до подальшого послаблення санкційного тиску на Москву.

Чи сприйме Кремль поступки Вашингтона як сигнал слабкості?

Зверніть увагу! США запровадили санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", блокуючи їхнє майно та обмеживши 31 дочірню компанію.

Коли США оголосили санкції, сталася ринкова реакція – акції цих компаній обвалилися, але ціни на нафту зросли. США виграли на цьому, адже ціна їхньої нафти WTI підскочила на 3 – 4% за барель.

Країни, які мають НПЗ, холдинги чи дочірні компанії "Лукойлу" та "Роснефті", мали час до 21 листопада, щоб адаптуватися до нових умов.

"Віктор Орбан під час візиту до США виборов для себе можливість пролонгувати адаптацію на цілий рік. У юриспруденції діє природне правило: якщо створюється перший прецедент, за ним неминуче слідує наступний", – зазначив Остапенко.

Зараз Болгарія, Румунія та країни Близького Сходу отримують такі самі поступки. Ключовий мотив у тому, що одного місяця виявилося недостатньо для налагодження всіх юридичних процесів.

США намагаються балансувати з партнерами, зокрема з Орбаном, але, по-перше, немає гарантії, що він залишиться на посаді через рік. По-друге, це створює прецедент, коли США самі послаблюють власні санкційні заходи.

Це надає додаткові можливості не лише партнерам із ЄС. Москва побачить у цьому три речі: по-перше, дипломатичне послаблення США; по-друге, можливість адаптуватися протягом додаткових 20 днів; по-третє, це програш на дипломатичному фронті щодо завершення війни та створення прецеденту для початку повноцінних мирних переговорів,

– зазначив Остапенко.

Що ще відомо про наслідки санкцій щодо російської нафти?