Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко объяснил 24 Каналу, что создается негативный прецедент, что может привести к дальнейшему ослаблению санкционного давления на Москву.

Смотрите также США должны это осознать: политтехнолог объяснил, как продвигается "мирный процесс" по Украине

Воспримет ли Кремль уступки Вашингтона как сигнал слабости?

Обратите внимание! США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", блокируя их имущество и ограничив 31 дочернюю компанию.

Когда США объявили санкции, произошла рыночная реакция – акции этих компаний обвалились, но цены на нефть выросли. США выиграли на этом, ведь цена их нефти WTI подскочила на 3 – 4% за баррель.

Страны, которые имеют НПЗ, холдинги или дочерние компании "Лукойла" и "Роснефти", имели время до 21 ноября, чтобы адаптироваться к новым условиям.

"Виктор Орбан во время визита в США выбрал для себя возможность пролонгировать адаптацию на целый год. В юриспруденции действует естественное правило: если создается первый прецедент, за ним неизбежно следует следующий", – отметил Остапенко.

Сейчас Болгария, Румыния и страны Ближнего Востока получают такие же уступки. Ключевой мотив в том, что одного месяца оказалось недостаточно для налаживания всех юридических процессов.

США пытаются балансировать с партнерами, в частности с Орбаном, но, во-первых, нет гарантии, что он останется в должности через год. Во-вторых, это создает прецедент, когда США сами ослабляют собственные санкционные меры.

Это предоставляет дополнительные возможности не только партнерам из ЕС. Москва увидит в этом три вещи: во-первых, дипломатическое ослабление США; во-вторых, возможность адаптироваться в течение дополнительных 20 дней; в-третьих, это проигрыш на дипломатическом фронте по завершению войны и создание прецедента для начала полноценных мирных переговоров,

– отметил Остапенко.

Что еще известно о последствиях санкций в отношении российской нефти?