Бойцы 59 отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем 29 сентября впервые сбили российский вертолет Ми-8 с помощью FPV-дрона. Операцию готовили месяц.

Уничтожение Ми-8 произошло не случайно. Ведущая 24 канала Андриана Кучер отметила, что у военных стояла задача поймать российский вертолет.

"Они месяц над этим работали, пытались поднимать FPV-дроны с разных позиций, измеряя расстояние, отслеживая в целом движение работы российской авиации, вражеских вертолетов. Для того, чтобы понимать примерно, в какое время они поднимаются в небо, по каким позициям работают, где можно их перехватить, на каком расстоянии", – объяснила она.

Как осуществляли операцию?

Андриана Кучер отметила, что ранее такие попытки были безрезультатными, учитывая силу ветра или, например, не совсем четкий угол и траекторию движения FPV-дрона. А 29 сентября пилоты подняли БПЛА и сначала пытались поймать российский К-52. Впоследствии поняли, что им не хватит возможностей развивать достаточную скорость для того, чтобы догнать этот вертолет.

Когда они уже разворачивались, в этом случае можно сказать, что повезло увидеть российский Ми-8. Они уже двигались на него. Это было, так сказать, лобовое столкновение. В общем парни говорят, что четко понимали, что это единственный способ поразить российский вертолет, полностью сбить его. Это возможно только при таком столкновении "лоб в лоб", что и было реализовано,

– сказала ведущая.

По ее словам, наши защитники из 59 отдельной штурмовой бригады рассказывали, что по ощущениям этот момент для них был похож на освобождение Херсона, в котором они тоже участвовали.

Сбитие Ми-8 FPV-дроном: что известно?