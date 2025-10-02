Готувались місяць, – ексклюзивні деталі збиття гелікоптера Мі-8 дроном
- 59 окрема штурмова бригада вперше збила російський гелікоптер Мі-8 за допомогою FPV-дрона.
- Операцію готували місяць, вивчаючи рух російської авіації та експериментуючи з різними позиціями дронів.
Бійці 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка Сил безпілотних систем 29 вересня вперше збили російський гелікоптер Мі-8 за допомогою FPV-дрона. Операцію готували місяць.
Знищення Мі-8 відбулося невипадково. Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер зауважила, що у військових стояло завдання вполювати російський гелікоптер.
"Вони місяць над цим працювали, намагалися підіймати FPV-дрони з різних позицій, вимірюючи відстань, відстежуючи загалом рух роботи російської авіації, ворожих вертольотів. Для того, щоб розуміти приблизно, в який час вони підіймаються в небо, по яких позиціях працюють, де можна їх перехопити, на якій відстані", – пояснила вона.
Як здійснювали операцію?
Андріана Кучер зазначила, що раніше такі спроби були безрезультатними, враховуючи силу вітру або, наприклад, не зовсім чіткий кут і траєкторію руху FPV-дрона. А 29 вересня пілоти підняли БпЛА та спочатку намагалися вполювати російський К-52. Згодом зрозуміли, що їм не вистачить можливостей розвивати достатню швидкість для того, аби наздогнати цей вертоліт.
Коли вони вже розверталися, у цьому випадку можна сказати, що пощастило побачити російський Мі-8. Вони вже рухались на нього. Це було, так би мовити, лобове зіткнення. Загалом хлопці кажуть, що чітко розуміли, що це єдиний спосіб уразити російський вертоліт, повністю збити його. Це можливо тільки при такому зіткненні "лоб в лоб", що і було реалізовано,
– сказала ведуча.
За її словами, наші захисники з 59 окремої штурмової бригади розповідали, що за відчуттями цей момент для них був схожий на звільнення Херсона, в якому вони теж брали участь.
Збиття Мі-8 FPV-дроном: що відомо?
Українські захисники знищили російський транспортно-бойовий гелікоптер Мі-8 за допомогою FPV-дрона поблизу населеного пункту Котлярівка. Ураження цілі здійснили оператори 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем "Степові хижаки".
Військові з батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" знищили російський гелікоптер Мі-8 вартістю понад 10 мільйонів доларів. Для цього вони використали FPV-дрон Shrike, ціна якого становить лише 500 доларів.
Відомо, що Мі-8 – це російський багатоцільовий гелікоптер, який застосовується для транспортування військових і вантажів, медичної евакуації, а також як засіб авіаційної підтримки наземних сил. Вартість одного такого гелікоптера оцінюється у межах від 6 до 10 мільйонів доларів США.