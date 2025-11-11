Убытки у государства на 23 миллиона гривен: экс-заместителю министра соцполитики объявили подозрение
- Экс-заместителю министра соцполитики объявили подозрение в нанесении ущерба государству на 23 миллиона гривен из-за халатности и растраты денег на проект E-Social.
- Расследование выявило нарушения в процедуре тендера, что привело к заключению нецелесообразного договора с иностранной компанией, запрещенной инструкциями.
Служба безопасности и Национальная полиция сообщили о подозрении бывшему заместителю Министра социальной политики Украины. Чиновник нанес ущерб государству на 23 миллиона гривен.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и полицию Киева.
Интересно Хотели возродить СССР в Украине: СБУ и Нацполиция разоблачили неокоммунистическую организацию
Какой ущерб нанес государству экс-заместитель министра соцполитики?
По материалам дела, чиновник растратил государственные средства на внедрении электронных услуг для населения.
В частности, речь идет о бюджетных убытках в более 23 миллионов гривен при запуске единой информационно-аналитической системы управления социальной поддержкой населения – E-Social, – говорится в сообщении СБУ.
По материалам дела, находясь в должности заместителя министра, чиновник заключил договор с консорциумом на разработку этого программного обеспечения. Впрочем, как установило расследование, мужчина не проконтролировал процесс проверки документов, которые подали подрядчики для участия в тендере.
"В дальнейшем это привело к тому, что предприниматели получили от государства средства, но не выполнили полный объем работ, определенных контрактом. Длительные судебно-экономические экспертизы подтвердили, что в результате незаконных действий фигуранта госбюджету был нанесен ущерб", – отметили правоохранители.
По данным полиции Киева, соответствующий договор был заключен еще в 2017 году. Кроме того, сам проект и заключение договора были признаны нецелесообразными и как следствие деньги, предоставленные на его реализацию, были потрачены впустую.
В то же время следствие установило, что процедура определения победителей торгов изначально была проведена с нарушениями, поскольку среди исполнителей была иностранная компания, что запрещалось инструкциями и правилами тендера,
– рассказали полицейские.
На основании собранных доказательств экс-заместителю министра сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
Сейчас продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному использованию государственных средств.
Какие еще махинации ранее разоблачили правоохранители?
СБУ и НАБУ в конце октября разоблачили конвертационный центр, оборот которого достигал 15 миллиардов гривен. Функционировал центр при участии бывшего руководителя Государственной налоговой службы и чиновницы этой структуры.
В результате сделки реальные предприятия безосновательно не уплатили в государственный бюджет 147 миллионов гривен. Для махинаций с налоговыми платежами участники преступной организации не только создали конвертационный центр, но и привлекли более 200 подконтрольных компаний.
Ранее полиция также разоблачила схему хищения государственного газа в Черкасской области, организованную двумя бывшими руководителями частной компании. Это нанесло ущерб государству на более 138 миллионов гривен.