Збитки у держави на 23 мільйони гривень: ексзаступнику міністра соцполітики оголосили підозру

Служба безпеки та Національна поліція повідомили про підозру колишньому заступнику Міністра соціальної політики України. Посадовець завдав збитків державі на 23 мільйони гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та поліцію Києва.

Якої шкоди завдав державі ексзаступник міністра соцполітики?

За матеріалами справи, посадовець розтратив державні кошти на запровадженні електронних послуг для населення.

Зокрема, йдеться про бюджетні збитки у понад 23 мільйони гривень під час запуску єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення – E-Social, – йдеться у повідомленні СБУ.

За матеріалами справи, перебуваючи на посаді заступника міністра, чиновник уклав договір з консорціумом на розробку цього програмного забезпечення. Втім, як встановило розслідування, чоловік не проконтролював процес перевірки документів, які подали підрядники для участі у тендері.

"Надалі це призвело до того, що підприємці отримали від держави кошти, але не виконали повний обсяг робіт, визначених контрактом. Тривалі судово-економічні експертизи підтвердили, що внаслідок незаконних дій фігуранта держбюджету було завдано збитків", – зазначили правоохоронці.

За даними поліції Києва, відповідний договір було укладено ще у 2017 році. Крім того, сам проєкт та укладання договору були визнані недоцільними та як наслідок гроші, надані на його реалізацію, були витрачені марно.

Водночас слідство встановило, що процедура визначення переможців торгів від початку була проведена із порушеннями, оскільки серед виконавців була іноземна компанія, що заборонялось інструкціями та правилами тендеру,

– розповіли поліцейські.

На підставі зібраних доказів ексзаступнику міністра повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконного використання державних коштів.

