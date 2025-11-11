Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и полицию Киева.

Какой ущерб нанес государству экс-заместитель министра соцполитики?

По материалам дела, чиновник растратил государственные средства на внедрении электронных услуг для населения.

В частности, речь идет о бюджетных убытках в более 23 миллионов гривен при запуске единой информационно-аналитической системы управления социальной поддержкой населения – E-Social, – говорится в сообщении СБУ.

По материалам дела, находясь в должности заместителя министра, чиновник заключил договор с консорциумом на разработку этого программного обеспечения. Впрочем, как установило расследование, мужчина не проконтролировал процесс проверки документов, которые подали подрядчики для участия в тендере.

"В дальнейшем это привело к тому, что предприниматели получили от государства средства, но не выполнили полный объем работ, определенных контрактом. Длительные судебно-экономические экспертизы подтвердили, что в результате незаконных действий фигуранта госбюджету был нанесен ущерб", – отметили правоохранители.

По данным полиции Киева, соответствующий договор был заключен еще в 2017 году. Кроме того, сам проект и заключение договора были признаны нецелесообразными и как следствие деньги, предоставленные на его реализацию, были потрачены впустую.

В то же время следствие установило, что процедура определения победителей торгов изначально была проведена с нарушениями, поскольку среди исполнителей была иностранная компания, что запрещалось инструкциями и правилами тендера,

– рассказали полицейские.

На основании собранных доказательств экс-заместителю министра сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Сейчас продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному использованию государственных средств.

