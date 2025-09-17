Контрразведка Службы безопасности задержала еще двух агентов ФСБ. Они устанавливали "видеоловушки" в многоэтажных домах, чтобы корректировать воздушные удары России по Киеву.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Что делали агенты ФСБ, которых задержала СБУ?

В СБУ отметили, что для наведения вражеских атак злоумышленники устанавливали 4G-камеры с удаленным доступом для оккупантов.

С помощью видеоустройств оккупанты надеялись отслеживать ракетно-дронные обстрелы в режиме онлайн. В частности, россиян интересовали координаты, с которых работает украинская ПВО,

– написали в СБУ.

Расследование установило, что подавляющее большинство "видеоловушек" пара обустроила на окнах верхних этажей многоквартирных домов в Киевской и Черниговской областях. Для этого агенты за деньги ФСБ арендовали помещение, куда потом въезжали с приобретенной видеоаппаратурой.

"По материалам дела, заказ РФ выполняли 22-летний полтавчанин и его 19-летняя жена, которые искали "легких заработков" в телеграм-каналах. После вербовки агенты "гастролировали" по разным городам северных регионов Украины, где подыскивали дома вблизи военных объектов и критической инфраструктуры", – отметили правоохранители.

СБУ задержала пару агентов ФСБ, которые корректировали удары врага по Киеву / Фото СБУ

Так, например, кроме квартир, фигуранты устанавливали камеры возле узловых станций Укрзализныци и магистральных путей. Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агентурную пару и провели мероприятия по обеспечению безопасности соответствующих локаций.

На финальном этапе спецоперации обоих фигурантов задержали "на горячем", когда они устанавливали видеокамеру в квартире неподалеку оборонного объекта,

– написали в службе.

Следователи Службы безопасности сообщили агентам ФСБ о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о государственной измене, совершенную в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

