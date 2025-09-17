Ставили "відеопастки" для коригування ударів по Києву: СБУ затримала агентів ФСБ
- Контррозвідка СБУ затримала двох агентів ФСБ, які встановлювали "відеопастки" для коригування російських ударів по Києву.
- Зловмисники орендували житло та встановлювали 4G-камери для віддаленого спостереження за ракетно-дроновими обстрілами, за що їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох агентів ФСБ. Вони встановлювали "відеопастки" в багатоповерхових будинках, щоб коригувати повітряні удари Росії по Києву.
СБУ
Що робили агенти ФСБ, яких затримала СБУ?
В СБУ зазначили, що для наведення ворожих атак зловмисники встановлювали 4G-камери з віддаленим доступом для окупантів.
За допомогою відеопристроїв окупанти сподівалися відстежувати ракетно-дронові обстріли у режимі онлайн. Зокрема, росіян цікавили координати, з яких працює українська ППО,
– написали в СБУ.
Розслідування встановило, що переважну більшість "відеопасток" пара облаштувала на вікнах верхніх поверхів багатоквартирних будинків у Київській та Чернігівській областях. Для цього агенти за гроші ФСБ орендували помешкання, куди потім в'їжджали із придбаною відеоапаратурою.
"За матеріалами справи, замовлення РФ виконували 22-річний полтавець і його 19-річна дружина, які шукали "легких заробітків" у телеграм-каналах. Після вербування агенти "гастролювали" по різних містах північних регіонів України, де підшукували оселі поблизу військових об'єктів та критичної інфраструктури", – зазначили правоохоронці.
СБУ затримала пару агентів ФСБ, які коригували удари ворога по Києву / Фото СБУ
Так, наприклад, окрім квартир, фігуранти встановлювали камери біля вузлових станцій Укрзалізниці та магістральних колій. Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентурну пару та провели заходи з убезпечення відповідних локацій.
На фінальному етапі спецоперації обох фігурантів затримали "на гарячому", коли вони встановлювали відеокамеру у квартирі неподалік оборонного об'єкта,
– написали у службі.
Слідчі Служби безпеки повідомили агентам ФСБ про підозру за статтею Кримінального кодексу України про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
СБУ не вперше затримує агентів ФСБ в Україні
СБУ 26 серпня повідомила про затримання російської агентки, яка збирала розвіддані про оборонні об'єкти для ФСБ. 36-річна жінка була завербована через знайомого з Криму та намагалася отримати "евакуацію" до Росії за виконання завдань.
До цього на Львівщині СБУ затримала 38-річну жінку, яка шпигувала за аеродромами української армійської авіації на Заході України. Фігурантка мала встановлювати відеокамери для фіксації руху гелікоптерів.
Психологиня Олена Шершньова в коментарі 24 Каналу також пояснила, що у Росії відбирають далеко не кожного для вербування. У зоні ризику – люди без твердих принципів, які ставлять на перше місце власний інтерес, а також ті громадяни, які піддаються маніпуляціям через підкуп або шантаж.