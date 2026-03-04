Должна была "сливать" данные: СБУ задержала агента Кремля, которая пыталась устроиться на работу в ТЦК

Контрразведка СБУ сорвала попытку агента ФСБ устроились в ТЦК, чтобы собирать данные для врага. Женщину, которая должна была шпионить для оккупантов, задержали.

Если бы ей удалось устроиться, то агент должна была отправлять россиянам персональные данные воинов и передавать информацию о размещении Сил обороны на востоке Украины. Об этом пишет Служба безопасности Украины.

Что известно об агенте России, которая пыталась устроиться в ТЦК?

Женщина переехала из Черкасс в Харьковскую область, там арендовала квартиру и должна была идти на собеседование на должность психолога в ТЦК. Однако, сначала агентка объехала общину на собственной машине, чтобы зафиксировать расположение подразделений и склады техники.

Работники СБУ заранее заметили разведывательную активность и задержали агента до ее визита в ТЦК. Во время обысков задержанной нашли телефон с доказательствами контактов с ФСБ и патроны к оружию.

Расследование установило, что первой задачей женщины была корректировка атак по энергетике Черкасской области. Она прибывала на места российских ударов, фотографировала их и сдавала врагу. Также пыталась разоблачить позиции средств ПВО.

После этого по вражескому поручению ее отправили в Краматорск, чтобы искать запасные командные пункты украинских военных. Далее она поехала на Харьковщину.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей сообщили о подозрении по 111 статье Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что известно о похожих случаях государственной измены?