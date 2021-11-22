Сейчас – это уже другой человек, – Ясько о состоянии Саакашвили после голодовки

Любимая Михеила Саакашвили Елизавета Ясько рассказала, как он чувствует себя после более чем полуторамесячной голодовки. Нардеп от "Слуги народа" заявила, что он очень ослаблен, и у нее сложились негативные впечатления от встречи.

Ясько посетила Саакашвили в военном госпитале грузинского города Гори. Неделю назад, по ее словам, состояние политика было критическим, но он говорил, что держится и чувствует силы. Теперь, после встречи, возлюбленная заключенного утверждает, что сил у него нет.

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Саакашвили был в Украине в хорошем состоянии здоровья и духа. Сейчас – это уже другой человек. Его нельзя назвать здоровым. У него повреждены внутренние органы. Чтобы восстановиться, нужен психологический комфорт. А он невозможен, когда за окном решетка,

– сказала Ясько.

Психологически Саакашвили держится. Он слаб, но продолжает быть в боевом духе.

Что известно о задержании Саакашвили

Михеила Саакашвили задержали 1 октября в Грузии накануне муниципальных выборов в стране.

Против бывшего президента Грузии открыты уголовные дела. Его обвиняют в избиении депутата Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии". Ранее Саакашвили получил 6 лет заключения заочно.

После задержания он объявил голодовку, которая длилась более полутора месяцев. Из-за этого политик похудел на 20 килограммов и имеет проблемы со здоровьем.

20 ноября Саакашвили согласился питаться по специальной схеме.

Реакция Украины

МИД Украины передал ноту протеста грузинским коллегам. История с задержанием вызвала недоразумение между двумя странами.

Задержанный Михеил Саакашвили написал письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя "фактически личным узником Путина". Также отметил, что ценит гражданство Украины.

Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили отказался от встречи с омбудсменом Людмилой Денисовой. Свое решение объяснил "политическим контекстом Украины в отношении Михеила Саакашвили". Он хочет проконсультироваться с грузинским МИД.

Врачи, которые осматривали Саакашвили, говорят, что у него развилось одно из самых тяжелых осложнений – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике. Это неврологическое расстройство может поражать головной мозг. Поэтому медики призывают перевести Саакашвили в многопрофильный госпиталь с большим опытом работы.