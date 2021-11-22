Зараз – це вже інша людина, – Ясько про стан Саакашвілі після голодування

Кохана Міхеіла Саакашвілі Єлизавета Ясько розповіла, як він почувається після більш ніж півторамісячного голодування. Нардепка від "Слуги народу" заявила, що він дуже ослаблений і в неї склались негативні враження від зустрічі.

Ясько відвідала Саакашвілі у військовому госпіталі грузинського міста Горі. Тиждень тому, за її словами, стан політика був критичним, але він казав, що тримається і відчуває сили. Тепер, після зустрічі, кохана ув'язненого стверджує, що сил у нього немає.

До теми Потрібні психолог та психіатр, – лікар Саакашвілі про стан політика

Саакашвілі був в Україні у хорошому стані здоров'я і духу. Зараз – це вже інша людина. Його не можна назвати здоровим. У нього пошкоджені внутрішні органи. Щоб відновитись, потрібен психологічний комфорт. А він неможливий, коли за вікном решітка,

– сказала Ясько.

Психологічно Саакашвілі тримається. Він слабкий, але продовжує бути у бойовому дусі.

Що відомо про затримання Саакашвілі

Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня у Грузії напередодні муніципальних виборів у країні.

Проти колишнього президента Грузія має відкриті кримінальні справи. Його звинувачують у побитті депутата Гелашвілі та вбивстві співробітника "Об'єднаного банку Грузії". Раніше Саакашвілі отримав 6 років ув'язнення заочно.

Після затримання він оголосив голодування, яке тривало понад півтора місяця. Через це політик схуд на 20 кілограмів і має проблеми зі здоров'ям.

20 листопада Саакашвілі погодився харчуватися за спеціальною схемою.

Реакція України

МЗС України передало ноту протесту грузинським колегам. Історія із затриманням спричинила непорозуміння між двома країнами.

Затриманий Міхеіл Саакашвілі написав листа президенту Володимиру Зеленському, в якому назвав себе "фактично особистим в'язнем Путіна". Також наголосив, що цінує громадянство України.

Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі відмовився від зустрічі з омбудсменкою Людмилою Денісовою. Своє рішення пояснив "політичним контекстом України щодо Міхеіла Саакашвілі". Він хоче проконсультуватись із грузинським МЗС.

Лікарі, які оглядали Саакашвілі, кажуть, що у нього розвинулося одне з найважчих ускладнень – судоми, викликані енцефалопатією Верніке. Цей неврологічний розлад може уражати головний мозок. Тому медики закликають перевести Саакашвілі в багатопрофільний госпіталь з великим досвідом роботи.