Зараз – це вже інша людина, – Ясько про стан Саакашвілі після голодування
Джерело:фейсбук Лізи Ясько
Кохана Міхеіла Саакашвілі Єлизавета Ясько розповіла, як він почувається після більш ніж півторамісячного голодування. Нардепка від "Слуги народу" заявила, що він дуже ослаблений і в неї склались негативні враження від зустрічі.
Ясько відвідала Саакашвілі у військовому госпіталі грузинського міста Горі. Тиждень тому, за її словами, стан політика був критичним, але він казав, що тримається і відчуває сили. Тепер, після зустрічі, кохана ув'язненого стверджує, що сил у нього немає.
До теми Потрібні психолог та психіатр, – лікар Саакашвілі про стан політика
Саакашвілі був в Україні у хорошому стані здоров'я і духу. Зараз – це вже інша людина. Його не можна назвати здоровим. У нього пошкоджені внутрішні органи. Щоб відновитись, потрібен психологічний комфорт. А він неможливий, коли за вікном решітка,
– сказала Ясько.
Психологічно Саакашвілі тримається. Він слабкий, але продовжує бути у бойовому дусі.Зверніть увагу! Лікарі, які оглядали Саакашвілі, кажуть, що у нього розвинулося одне з найважчих ускладнень – судоми, викликані енцефалопатією Верніке. Цей неврологічний розлад може уражати головний мозок. Тому медики закликають перевести Саакашвілі в багатопрофільний госпіталь з великим досвідом роботи.
Що відомо про затримання Саакашвілі
- Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня у Грузії напередодні муніципальних виборів у країні.
- Проти колишнього президента Грузія має відкриті кримінальні справи. Його звинувачують у побитті депутата Гелашвілі та вбивстві співробітника "Об'єднаного банку Грузії". Раніше Саакашвілі отримав 6 років ув'язнення заочно.
- Після затримання він оголосив голодування, яке тривало понад півтора місяця. Через це політик схуд на 20 кілограмів і має проблеми зі здоров'ям.
- 20 листопада Саакашвілі погодився харчуватися за спеціальною схемою.
Реакція України
- МЗС України передало ноту протесту грузинським колегам. Історія із затриманням спричинила непорозуміння між двома країнами.
- Затриманий Міхеіл Саакашвілі написав листа президенту Володимиру Зеленському, в якому назвав себе "фактично особистим в'язнем Путіна". Також наголосив, що цінує громадянство України.
- Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі відмовився від зустрічі з омбудсменкою Людмилою Денісовою. Своє рішення пояснив "політичним контекстом України щодо Міхеіла Саакашвілі". Він хоче проконсультуватись із грузинським МЗС.