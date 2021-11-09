Уповноважена Ради з прав людини наголосила, що під час зустрічі хотіла отримати пояснення щодо порушення права на життя та медичну допомогу при затриманні Саакашвілі.
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Тому тепер Денісова чекає пояснень від посла Заракашвілі.
До Саакашвілі застосовували силу у в'язниці
Також омбудсменка зазначила, що співробітники в'язниці нанесли Саакашвілі тілесні ушкодження. Ув'язнені ж взагалі погрожують політику.
Денісова рішуче засудила систематичні та грубі порушення прав і свобод Саакашвілі посадовими особами Грузії. Також закликала іноземні держави та міжнародні правозахисні організації невідкладно відреагувати.
Що цьому передувало
- Саакашвілі повернуся на батьківщину у Грузію напередодні парламентських виборів. Вже 1 жовтня його взяли під варту 1 жовтня через відкриті кримінальні провадження.
- За деякими справами були заочні вироки, хоч сам політик називає провадження суто політичними.
- Після ув'язнення він оголосив голодування, яке триває вже 40 днів. Третій президент Грузії схуд на 20 кілограмів. Його стан здоров'я поступово погіршувався, почались проблеми з серцем.
- Кохана Саакашвілі, нардепка Єлизавета Ясько 7 листопада заявила, що стан здоров'я Саакашвілі – критичний. Вона наголошувала, що існує загроза його життю.
- Експрезидента Грузії 8 листопада забрали вертольотом із в'язниці в Руставі. Його перевезли у лікарню Глданської в'язниці.
- Прихильники ув'язненого вкотре вийшли на мітинг "Свободу Міші". Протестувальники зазначають, що протест буде мирним, але розходитись не збираються.
- Тим часом на територію лікарні Глданської в'язниці стягнули сили правоохоронців. Також там чергує спецназ Міністерства внутрішніх справ.