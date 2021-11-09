Уполномоченная Рады по правам человека подчеркнула, что во время встречи хотела получить объяснения о нарушении права на жизнь и медицинскую помощь при задержании Саакашвили.

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Поэтому теперь Денисова ждет объяснение от посла Заракашвили.

К Саакашвили применяли силу в тюрьме

Также омбудсмен отметила, что сотрудники тюрьмы нанесли Саакашвили телесные повреждения. Заключенные вообще угрожают политику.

Денисова решительно осудила систематические и грубые нарушения прав и свобод Саакашвили должностными лицами Грузии. Также призвала иностранные государства и международные правозащитные организации безотлагательно отреагировать.

Что этому предшествовало