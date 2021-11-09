Уполномоченная Рады по правам человека подчеркнула, что во время встречи хотела получить объяснения о нарушении права на жизнь и медицинскую помощь при задержании Саакашвили.
Кстати "Разочарованы": Украина направила ноту Грузии из-за перевода Саакашвили
Поэтому теперь Денисова ждет объяснение от посла Заракашвили.
К Саакашвили применяли силу в тюрьме
Также омбудсмен отметила, что сотрудники тюрьмы нанесли Саакашвили телесные повреждения. Заключенные вообще угрожают политику.
Денисова решительно осудила систематические и грубые нарушения прав и свобод Саакашвили должностными лицами Грузии. Также призвала иностранные государства и международные правозащитные организации безотлагательно отреагировать.
Что этому предшествовало
- Саакашвили вернулся на родину в Грузию в преддверии парламентских выборов. Уже 1 октября его взяли под стражу из-за открытых уголовных производств.
- По некоторым делам были заочные приговоры, хотя сам политик называет производство чисто политическими.
- После заключения он объявил голодовку, которая длится уже 40 дней. Третий президент Грузии похудел на 20 килограммов. Его состояние здоровья постепенно ухудшалось, начались проблемы с сердцем.
- Возлюбленная Саакашвили, нардеп Елизавета Ясько 7 ноября заявила, что состояние здоровья Саакашвили – критическое. Она отмечала, что существует угроза его жизни.
- Экс-президента Грузии 8 ноября забрали на вертолете из тюрьмы в Руставе. Его перевезли в больницу Глданской тюрьмы.
- Сторонники заключенного в очередной раз вышли на митинг "Свободу Мише". Протестующие отмечают, что протест будет мирным, но расходиться не собираются.
- Тем временем на территорию больницы Глданской тюрьмы стянули силы правоохранителей. Также там дежурит спецназ Министерства внутренних дел.