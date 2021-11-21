Врач рассказал о состоянии Саакашвили после голодовки

Пока угрозы для жизни Саакашвили нет, однако полностью опасность еще не миновала. Об этом Николоз Кипшидзе заявил журналистам после посещения политика в военном госпитале в Гори.

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Надо наблюдать, что будет дальше. Лечение продолжается. У него общая слабость, головная боль, давление скачет. Я считаю, что нужно привлечь психолога и психиатра,

– рассказал медик.

Он добавил, что скоро Саакашвили осмотрит невролог. Кипшидзе предположил, что для оценки состояния здоровья политика придется привлечь иностранных специалистов.

"У таких больных есть посттравматический синдром, требующий определенного очень сложного лечения и реабилитации", – отметил врач.

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