В своем письме Саакашвили отметил, что вернулся в Грузию, чтобы "спасти ее от антидемократической, авторитарной власти, однако его арестовали по политическим мотивам".

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Уход Грузии от западного курса

Саакашвили заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" взяла под контроль судебную систему и многие СМИ, с помощью которых проводит нечестные выборы.

По мнению политика, действующая грузинская власть "отказывается от западного курса и приближает страну к России".

Грузинский народ неоднократно заявлял о желании вступления страны в НАТО, но власть заигрывает с Ираном и Россией по поводу создания платформы "регионального сотрудничества,

– подчеркнул экс-президент Грузии.

Он убежден, что такие шаги возрождают идею устранения западного влияния в стратегическом регионе Южного Кавказа.

Саакашвили просит ввести против Грузии санкции

В письме Саакашвили также обратился к администрации президента и Конгрессу США. Он попросил защитить демократию и права человека в Грузии.

США должны открыто осудить грузинское правительство за попытки подорвать демократию в стране, а Конгресс должен рассмотреть вопрос введения санкций против нарушителей прав человека,

– подчеркнул политик.

Также он советует Вашингтону сократить контакты с правительством Грузии.

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