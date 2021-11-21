У своєму листі Саакашвілі зазначив, що повернувся до Грузії, аби "врятувати її від антидемократичної, авторитарної влади, однак його заарештували з політичних мотивів".

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Відхід Грузії від західного курсу

Саакашвілі заявив, що керівна партія "Грузинська мрія" взяла під контроль судову систему та багато ЗМІ, за допомогою яких проводить нечесні вибори.

На думку політика, чинна грузинська влада "відмовляється від західного курсу і наближає країну до Росії".

Грузинський народ неодноразово заявляв про бажання вступу країни до членів НАТО, але влада заграє з Іраном і Росією з приводу створення платформи "регіонального співробітництва,

– наголосив експрезидент Грузії.

Він переконаний, що такі кроки відроджують ідею усунення західного впливу у стратегічному регіоні Південного Кавказу.

Саакашвілі просить ввести проти Грузії санкції

У листі Саакашвілі також звернувся до адміністрації президента та Конгресу США. Він попросив захистити демократію та права людини в Грузії.

США мають відкрито засудити грузинський уряд за спроби підірвати демократію в країні, а Конгрес має розглянути питання запровадження санкцій проти порушників прав людини,

– наголосив політик.

Також він радить Вашингтону скоротити контакти з урядом Грузії.

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