В пятницу, 19 сентября, в России заявили о взятии контроля над Серебрянским лесничеством на севере Луганской области. На этом участке фронта россияне значительно усилили давление на протяжении последних недель.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Днепр", подполковника Алексея Бельского в комментарии BBC.

Под чьим контролем Серебрянский лес?

Украинское военное командование опровергает информацию о захвате россиянами Серебрянского лесничества.

Обратите внимание! Путь к важному стратегическому оборонительному узлу на берегу реки Северский Донец лежит именно через Серебрянский лес.

Впрочем, по словам Бельского, ситуация в этом регионе остается напряженной. Несмотря на усиленное давление оккупантов на севере Луганской области, Силы обороны продолжают держать оборону.

Нашим там очень трудно. Вот невероятно трудно, но они держатся,

– подчеркнули в ОСУВ "Днепр".

Известно, что с осени 2022 года украинские военные контролировали территорию Серебрянского лесничества. Однако в течение августа-сентября россиянам удалось продвинуться в направлении городов Лиман и Северск, а также начать наступление на село Ямполь.

К слову, по данным DeepState, оккупанты совершали попытки прорваться в Ямполь, маскируясь под гражданских. Так, россияне в очередной раз нарушают законы ведения войны, терроризируя мирное население.

Какова ситуация на Луганщине?