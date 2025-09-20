В ВСУ прокомментировали заявления Минобороны России о якобы захвате Серебрянского леса
- Украинское военное командование прокомментировало заявления России о захвате Серебрянского леса.
- Лесничество остается стратегически важной территорией для развития боевых действий в направлении Ямполя.
В пятницу, 19 сентября, в России заявили о взятии контроля над Серебрянским лесничеством на севере Луганской области. На этом участке фронта россияне значительно усилили давление на протяжении последних недель.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Днепр", подполковника Алексея Бельского в комментарии BBC.
Под чьим контролем Серебрянский лес?
Украинское военное командование опровергает информацию о захвате россиянами Серебрянского лесничества.
Обратите внимание! Путь к важному стратегическому оборонительному узлу на берегу реки Северский Донец лежит именно через Серебрянский лес.
Впрочем, по словам Бельского, ситуация в этом регионе остается напряженной. Несмотря на усиленное давление оккупантов на севере Луганской области, Силы обороны продолжают держать оборону.
Нашим там очень трудно. Вот невероятно трудно, но они держатся,
– подчеркнули в ОСУВ "Днепр".
Известно, что с осени 2022 года украинские военные контролировали территорию Серебрянского лесничества. Однако в течение августа-сентября россиянам удалось продвинуться в направлении городов Лиман и Северск, а также начать наступление на село Ямполь.
К слову, по данным DeepState, оккупанты совершали попытки прорваться в Ямполь, маскируясь под гражданских. Так, россияне в очередной раз нарушают законы ведения войны, терроризируя мирное население.
Какова ситуация на Луганщине?
- По информации ISW, российская армия продвинулась на Лиманском направлении.
- В то же время военные объекты противника в Луганске периодически попадают под удары беспилотников, создавая трудности для логистики врага.
- Так, 12 сентября, город Луганск содрогался от взрывов. По данным мониторинговых ресурсов, ночью в регионе фиксировали дроны.
- В начале сентября партизанское движение на Луганщине повредило релейный шкаф, который является частью логистики военных грузов на участке "Луганск" – "Станица-Луганская". В результате атаки на объекте вспыхнул пожар.