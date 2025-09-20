У п'ятницю, 19 вересня, в Росії заявили про взяття контролю над Серебрянським лісництвом на півночі Луганської області. На цій ділянці фронту росіяни значно посилили тиск упродовж останніх тижнів.

Про таке інформує 24 Канал із посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро", підполковника Олексія Бєльського в коментарі BBC News Україна.

Під чиїм контролем Серебрянський ліс?

Українське військове командування спростовує інформацію про захоплення росіянами Серебрянського лісництва.

Зауважте! Шлях до важливого стратегічного оборонного вузла на березі річки Сіверський Донець лежить саме через Серебрянський ліс.

Втім, за словами Бєльського, ситуація в цьому регіоні залишається напруженою. Попри посилений тиск окупантів на півночі Луганської області, Сили оборони продовжують тримати оборону.

Нашим там дуже важко. От неймовірно важко, але вони тримаються,

– підкреслили в ОСУВ "Дніпро".

Відомо, що з осені 2022 року українські військові контролювали територію Серебрянського лісництва. Однак протягом серпня-вересня росіянам вдалося просунутися в напрямку міст Лиман і Сіверськ, а також почати наступ на село Ямпіль.

До слова, за даними DeepState, окупанти здійснювали спроби прорватися до Ямполя, маскуючись під цивільних. Так, росіяни вкотре порушують закони ведення війни, тероризуючи мирне населення.

Яка ситуація на Луганщині?