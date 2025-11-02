Серия взрывов прогремела в Харькове
- Вечером 2 ноября в Харькове прогремела серия взрывов, в частности в Индустриальном и Киевском районах города.
- Информации о пострадавших нет.
Россия продолжает террор мирного населения. Вечером 2 ноября было громко в Харькове.
Туда летел КАБ, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.
Что известно о взрывах в Харькове?
Воздушные силы в 22:03 предупредили о пусках управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией на север Харьковщины.
КАБ в направлении Харькова,
– уточнили там уже через 4 минуты.
По данным местных СМИ, серия взрывов в городе прозвучала в 22:10.
Атаку КАБом подтвердил городской голова Харькова.
"В городе был слышен взрыв предварительно в Индустриальном районе", – написал Игорь Терехов, позже уточнив, что удар был по открытой территории без последствий.
По состоянию на 22:18, по сообщению председателя ОВА Олега Синегубова, информации о пострадавших в этом районе не поступало.
Но, кроме Индустриального, пострадал также Киевский район города. На место российского удара выехали подразделения ГСЧС.
Там, предварительно, тоже никто не пострадал.
Атаки на Украину: последние новости
В Сумах утром 2 ноября слышали взрывы, а перед этим Воздушные силы предупреждали о пусках КАБов на регион. По данным местных СМИ, громкие звуки могли быть эхом обстрелов на пограничье в Сумском районе.
Накануне вечером и ночью Россия атаковала Запорожье дронами-камикадзе. Известно о 2 пострадавших. Также из-за атаки без света оставалось 58 тысяч абонентов.
А утром 1 ноября российская баллистическая ракета ударила по Николаеву. Были повреждены транспортные средства и АЗС. Погиб 20-летний мужчина, еще 19 человек, в частности дети, пострадали.