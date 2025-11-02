Укр Рус
2 листопада, 22:11
Серія вибухів пролунала у Харкові

Софія Рожик
Основні тези
  • Увечері 2 листопада у Харкові пролунала серія вибухів, зокрема в Індустріальному та Київському районах міста.
  • Інформації про постраждалих немає.

Росія продовжує терор мирного населення. Увечері 2 листопада гучно було у Харкові.

Туди летів КАБ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Що відомо про вибухи у Харкові?

Повітряні сили о 22:03 попередили про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією на північ Харківщини.

КАБ у напрямку Харкова,
– уточнили там уже через 4 хвилини.

За даними місцевих ЗМІ, серія вибухів у місті пролунала о 22:10.

Атаку КАБом підтвердив міський голова Харкова.

"У місті було чутно вибух попередньо в Індустріальному районі", – написав Ігор Терехов, згодом уточнивши, що удар був по відкритій території без наслідків.

Станом на 22:18, за повідомленням голови ОВА Олега Синєгубова, інформації про постраждалих у цьому районі не надходило.

Але, окрім Індустріального, постраждав також Київський район міста. На місце російського удару виїхали підрозділи ДСНС.

Там, попередньо, теж ніхто не постраждав.

Атаки на Україну: останні новини

  • У Сумах вранці 2 листопада чули вибухи, а перед цим Повітряні сили попереджали про пуски КАБів на регіон. За даними місцевих ЗМІ, гучні звуки могли бути відлунням обстрілів на прикордонні в Сумському районі.

  • Напередодні увечері та вночі Росія атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе. Відомо про 2 постраждалих. Також через атаку без світла залишалося 58 тисяч абонентів.

  • А вранці 1 листопада російська балістична ракета вдарила по Миколаєву. Було пошкоджено транспортні засоби та АЗС. Загинув 20-річний чоловік, ще 19 осіб, зокрема діти, постраждали.