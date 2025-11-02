Серія вибухів пролунала у Харкові

Росія продовжує терор мирного населення. Увечері 2 листопада гучно було у Харкові.

Туди летів КАБ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Що відомо про вибухи у Харкові?

Повітряні сили о 22:03 попередили про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією на північ Харківщини.

КАБ у напрямку Харкова,

– уточнили там уже через 4 хвилини.

За даними місцевих ЗМІ, серія вибухів у місті пролунала о 22:10.

Атаку КАБом підтвердив міський голова Харкова.

"У місті було чутно вибух попередньо в Індустріальному районі", – написав Ігор Терехов, згодом уточнивши, що удар був по відкритій території без наслідків.

Станом на 22:18, за повідомленням голови ОВА Олега Синєгубова, інформації про постраждалих у цьому районі не надходило.

Але, окрім Індустріального, постраждав також Київський район міста. На місце російського удару виїхали підрозділи ДСНС.

Там, попередньо, теж ніхто не постраждав.

