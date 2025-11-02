Серія вибухів пролунала у Харкові
- Увечері 2 листопада у Харкові пролунала серія вибухів, зокрема в Індустріальному та Київському районах міста.
- Інформації про постраждалих немає.
Росія продовжує терор мирного населення. Увечері 2 листопада гучно було у Харкові.
Туди летів КАБ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
Дивіться також "Шахеди" продовжують атакувати Україну: де зараз тривога
Що відомо про вибухи у Харкові?
Повітряні сили о 22:03 попередили про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією на північ Харківщини.
КАБ у напрямку Харкова,
– уточнили там уже через 4 хвилини.
За даними місцевих ЗМІ, серія вибухів у місті пролунала о 22:10.
Атаку КАБом підтвердив міський голова Харкова.
"У місті було чутно вибух попередньо в Індустріальному районі", – написав Ігор Терехов, згодом уточнивши, що удар був по відкритій території без наслідків.
Станом на 22:18, за повідомленням голови ОВА Олега Синєгубова, інформації про постраждалих у цьому районі не надходило.
Але, окрім Індустріального, постраждав також Київський район міста. На місце російського удару виїхали підрозділи ДСНС.
Там, попередньо, теж ніхто не постраждав.
Атаки на Україну: останні новини
У Сумах вранці 2 листопада чули вибухи, а перед цим Повітряні сили попереджали про пуски КАБів на регіон. За даними місцевих ЗМІ, гучні звуки могли бути відлунням обстрілів на прикордонні в Сумському районі.
Напередодні увечері та вночі Росія атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе. Відомо про 2 постраждалих. Також через атаку без світла залишалося 58 тисяч абонентів.
А вранці 1 листопада російська балістична ракета вдарила по Миколаєву. Було пошкоджено транспортні засоби та АЗС. Загинув 20-річний чоловік, ще 19 осіб, зокрема діти, постраждали.