Через систему СЕТАМ Государственная исполнительная служба продала на торгах 38 транспортных средств Харьковского государственного авиационного производственного предприятия на общую сумму 1 миллион гривен.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, деньги с торгов пойдут на погашение долгов по зарплате.

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Всего на аукцион было выставлено 45 единиц грузовых, специальных и других транспортных средств предприятия. Продать удалось не все.

В ходе торгов было продано 38 лотов на общую сумму 1 007 612 гривен.

Деньги уже поступили на счета исполнительной службы и будут распределены среди работников, у которых были задолженность по зарплате.

В Минюсте отмечают, что общая сумма задолженности Харьковского государственного авиационного производственного предприятия перед государством, физическими и юридическими лицами составляет более 182 миллионов гривен.

Что такое СЕТАМ?

Это система электронных торгов, созданная Министерством юстиции Украины для содействия реализации государственной политики в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов или должностных лиц.



Аукцион работает по всей территории Украины с 2014 года. По данным Минюста, за три года было проведено более 47 тысяч торгов на примерно 7,2 миллиарда гривен.