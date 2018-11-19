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      На аукционе СЕТАМ продали более чем на миллион гривен имущества Харьковского авиазавода

      51 Читати новину українською
      СЕТАМ
      СЕТАМ

      Через систему СЕТАМ Государственная исполнительная служба продала на торгах 38 транспортных средств Харьковского государственного авиационного производственного предприятия на общую сумму 1 миллион гривен.

      Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, деньги с торгов пойдут на погашение долгов по зарплате.

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      Всего на аукцион было выставлено 45 единиц грузовых, специальных и других транспортных средств предприятия. Продать удалось не все.

      В ходе торгов было продано 38 лотов на общую сумму 1 007 612 гривен.

      Деньги уже поступили на счета исполнительной службы и будут распределены среди работников, у которых были задолженность по зарплате.

      В Минюсте отмечают, что общая сумма задолженности Харьковского государственного авиационного производственного предприятия перед государством, физическими и юридическими лицами составляет более 182 миллионов гривен.

      Что такое СЕТАМ?
      Это система электронных торгов, созданная Министерством юстиции Украины для содействия реализации государственной политики в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов или должностных лиц.

      Аукцион работает по всей территории Украины с 2014 года. По данным Минюста, за три года было проведено более 47 тысяч торгов на примерно 7,2 миллиарда гривен.

      Теги: Новости Украины Деньги Новости Харькова Аукцион Торги Министерство юстиции Транспорт Новости недвижимости Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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