Угроза не только для Украины: чем опасны "Шахеды" с ракетой и куда будут целить

На вражеском "Шахеде" впервые обнаружили ракету класса "воздух –воздух" Р-60. Это сделано прежде всего для поражения вертолетов и самолетов, которые охотятся на БПЛА.

Эта ракета еще советских времен, она малого радиуса действия и небольшая по размеру. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, чем опасны такие "Шахеды" и за чем будут охотиться ракеты Р-60.

Кстати ВСУ ударили по пусковому району "Шахедов" в оккупированном Крыму

Почему на "Шахеде" появилась ракета?

Авиационный эксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский отметил, что война начиналась с классических средств вооружения, то есть применялись авиация и различные пилотируемые системы. Сейчас же мы начинаем использовать беспилотную систему.

Поскольку мы уже можем перехватывать БПЛА – возникла потребность в их защите. Поэтому общий вектор развития беспилотных систем уже будет сводиться к тому, что мы будем получать не просто беспилотник, а систему, которая не является пилотируемым самолетом.

Он отметил, что враг смог развернуть mesh-сеть на этих дронах, благодаря чему они между собой общаются, обмениваются информацией. И это позволило формировать принцип "ведущего" и "ведомого", когда один борт защищает другой. Тем самым, например, подвергая опасности средства авиации, привлеченные к противодействию, то есть вертолеты и самолеты.

Поэтому, в принципе, появление ракет класса "воздух – воздух" (на "Шахедах" – 24 Канал) было вопросом времени,

– заявил Храпчинский.

Он добавил, что то, что мы сейчас видим, является просто получением новой технологии, которая позволит работать по воздушным целям.

На что будет охотиться ракета Р-60?

Храпчинский отметил, что условно радиус действия ракеты Р-60 составляет около 5 – 6 километров. Она небольшая по размеру, что позволяет применять ее на таких типах беспилотников. И россияне используют ее для защиты своих роев-дронов. Поэтому некоторые "Шахеды" могут нести на себе, например, средство поражения, таким образом прикрывая группу ударных беспилотников.

По мнению Храпчинского, россиянам не нужно оснащать все "Шахеды" такими ракетами. Достаточно сделать это на части ударных дронов, которые будут прикрывать собой основную ударную группу.

По его словам, эта ракета будет бить по воздушным целям: вертолетам, транспортным и гражданским самолетам. И европейским партнерам стоит задуматься, учитывая то, что неизвестные дроны неоднократно летали над их странами.

Чем опасна ракета Р-60?

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил, что Р-60 – это ракета еще советских времен, малого радиуса действия. Ее дальность составляет 6 или 7 километров.

Она с инфракрасным наведением. И это неприятная вещь,

– сказал Нарожный.

То есть, объяснил он, смысл в том, чтобы "Шахед" запускал такую ракету в момент, когда украинский вертолет, легкомоторный самолет или даже МиГ-29 либо Су-27 сбивают дроны и у них горячий двигатель.

По словам военного эксперта, ракета сама наводится на самолет, эффективно уничтожая его. Для штатных военных вертолетов и самолетов – это не является проблемой, поскольку они умеют отстреливать тепловые ловушки, отвлекающие на себя такие ракеты. Однако это может быть проблемой для простых самолетов или вертолетов.

Однако возникает еще много вопросов. Например, как "Шахед" узнает, что поблизости находится самолет. Для этого нужна специальная система. Если на нем будет стоять радар – это означает, что он будет светиться как новогодняя елка. Поэтому БПЛА удастся заметить по излучению. Хотя Россия могла применить другие методы, которые визуально не распознаются.

Это неприятная новость для нас. Это означает то, что данный "Шахед" с носителя, который, грубо говоря, несет бомбу из точки А в точку Б, становится еще и угрозой для наших самолетов и вертолетов,

– заявил военный эксперт.

В то же время он добавил, что на самом деле есть очень много вопросов касаемо эффективности использования этих ракет. Речь идет, в частности, о том, как именно будет передаваться информация, будет ли отправляться обратно картинка.

Как противодействовать "Шахеду" с ракетой?

Анатолий Храпчинский подчеркнул, что теперь украинские пилоты будут осторожнее использовать вертолеты и самолеты, так как может быть атака со стороны другого "Шахеда".

Хотя современные истребители и оборудованы системами противодействия, которые предусматривают отстрел тепловых ловушек, чтобы эта ракета не попала, однако возможен эффект неожиданности, когда экипаж не может понять, откуда его атаковали.

Авиаэксперт напомнил, что так было, например, когда Силы обороны сбили вертолет и "сушку" россиян из морского боекомплекта. То же самое может быть и у нас.

Что не так с сочетанием "Шахеда" и ракеты Р-60?

Храпчинский обратил внимание, что на появившемся в сети видео уничтожения "Шахеда" видна установленная сверху конструкция пилона АПУ-60 вместе с ракетой Р-60.

Проблема в том, что АПУ-60 работает только в одном режиме: ракета должна свободно соскользнуть вниз, получить несколько десятков сантиметров удаления – и после этого включить двигатель. Если же пусковая установлена ​​над корпусом дрона, как в этом случае, то сход не произойдет вообще.

Ракета не может упасть вниз, потому что под ней корпус "Шахеда". Она не может "соскользнуть вперед", поскольку у АПУ-60 нет катапультного механизма. В такой конфигурации Р-60 просто заблокирована и никогда не сойдет с пилона,

– подчеркнул авиаэксперт.

Впрочем, главное даже не это. АПУ-60, который имел катапультный старт и теоретически мог бы гарантировать безопасный отброс Р-60 от носителя, так и не пошел в серийное производство и почти не использовался.

К тому же, даже если бы россияне заставили ракету Р-60 включить двигатель – струя от него просто выжгла бы корпус дрона, сразу уничтожив носитель и саму ракету.

Так что, отметил Храпчинский, такое сочетание является сырым экспериментом с подвеской списанных ракет. Однако вполне возможно, что уже через несколько месяцев враг все учтет и "Шахед" с ракетой Р-60 станет реальной угрозой.

