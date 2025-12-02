Загроза не лише для України: чим небезпечні "Шахеди" з ракетою та куди цілитимуть

На ворожому "Шахеді" вперше виявили ракету класу "повітря – повітря" Р-60. Це зроблено насамперед для ураження гелікоптерів і літаків, які полюють на БпЛА.

Ця ракета ще радянських часів, вона малого радіусу дії та невелика за розміром. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, чим небезпечні такі "Шахеди" та за чим полюватимуть ракети Р-60.

До речі ЗСУ вгатили по пусковому району "Шахедів" в окупованому Криму

Чому на "Шахеді" з'явилась ракета?

Авіаційний експерт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський зауважив, що війна починалася з класичних засобів озброєння, тобто застосовувались авіація та різноманітні пілотовані системи. Нині ж ми починаємо використовувати безпілотну систему.

Оскільки ми вже можемо перехоплювати БпЛА – виникла потреба в їхньому захисті. Тому загальний вектор розвитку безпілотних систем уже зводитиметься до того, що ми отримуватимемо не просто безпілотник, а систему, яка не є пілотованим літаком.

Він зауважив, що ворог зміг розгорнути mesh-мережу на цих дронах, завдяки чому вони між собою спілкуються, обмінюються інформацією. І це дозволило формувати принцип "того, що веде" й "того, кого ведуть", коли один борт захищає інший. Тим самим, наприклад, наражаючи на небезпеку засоби авіації, які залучені до протидії, тобто гелікоптери та літаки.

Тому, в принципі, поява ракет класу "повітря – повітря" (на "Шахедах" – 24 Канал) була питанням часу,

– заявив Храпчинський.

Він додав, що те, що ми зараз бачимо, є просто отриманням нової технології, яка дозволятиме працювати по повітряних цілях.

На що полюватиме ракета Р-60?

Храпчинський зазначив, що умовно радіус дії ракети Р-60 становить близько 5 – 6 кілометрів. Вона невелика за розміром, що дозволяє застосовувати її на таких типах безпілотників. І росіяни використовують її для захисту своїх роїв-дронів. Тож деякі "Шахеди" можуть нести на собі, наприклад, засіб ураження, таким чином прикриваючи групу ударних безпілотників.

На думку Храпчинського, росіянам не потрібно оснащувати всі "Шахеди" цими ракетами. Достатньо зробити це на частині ударних дронів, які прикриватимуть собою основну ударну групу.

За його словами, ця ракета битиме по повітряних цілях: гелікоптерах, транспортних та цивільних літаках. І європейським партнерам варто замислитися, з огляду на те, що невідомі дрони неодноразово літали над їхніми країнами.

Чим небезпечна ракета Р-60?

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний зазначив, що Р-60 – це ракета ще радянських часів, малого радіусу дії. Її дальність становить 6 чи 7 кілометрів.

Вона з інфрачервоним наведенням. І це неприємна річ,

– сказав Нарожний.

Тобто, пояснив він, сенс у тому, щоб "Шахед "запускав таку ракету в момент, коли український гелікоптер, легкомоторний літак або навіть МіГ-29 чи Су-27 збивають дрони й у них гарячий двигун.

За словами військового експерта, ракета сама наводиться на літак, ефективно знищуючи його. Для штатних військових гелікоптерів та літаків – це не є проблемою, оскільки вони вміють відстрілювати теплові пастки, які відволікають на себе такі ракети. Проте це може бути проблемою для простих літаків або гелікоптерів.

Однак виникає ще багато питань. Наприклад, як "Шахед" дізнається, що поблизу є літак. Для цього потрібна спеціальна система. Якщо на ньому стоятиме радар – це означає, що він світитиметься як новорічна ялинка. Тож БпЛА вдасться помітити за випромінюванням. Хоча Росія могла застосувати інші методи, які візуально не розпізнаються.

Це неприємна новина для нас. Це означає те, що цей "Шахед" з носія, який, грубо кажучи, несе бомбу з точки А в точку Б, стає ще й загрозою для наших літаків і гелікоптерів,

– заявив військовий експерт.

Водночас він додав, що насправді є дуже багато питань щодо ефективності використання цих ракет. Йдеться, зокрема, про те, як саме передаватиметься інформація, чи буде надсилатися назад картинка.

Як протидіяти "Шахеду" з ракетою?

Анатолій Храпчинський зауважив, що тепер українські пілоти будуть обережніше використовувати гелікоптери та літаки, тому що може бути атака з боку іншого "Шахеда".

Хоч сучасні винищувачі й обладнані системами протидії, які передбачають відстріл теплових пасток, аби ця ракета не влучила, проте можливий ефект несподіванки, коли екіпаж не може зрозуміти, звідки його атакували.

Авіаексперт нагадав, що так було, наприклад, коли Сили оборони збили гелікоптер і "сушку" росіян з морського боєкомплекту. Те саме може бути й у нас.

Що не так із поєднанням "Шахеда" й ракети Р-60?

Храпчинський звернув увагу, що на відео зі збиттям "Шахеда", яке з'явилося в мережі, видно встановлену зверху конструкцію пілона АПУ-60 разом із ракетою Р-60.

Проблема в тім, що АПУ-60 працює тільки в одному режимі: ракета має вільно зісковзнути вниз, отримати кілька десятків сантиметрів віддалення – й лише після цього ввімкнути двигун. Якщо ж пускова встановлена над корпусом дрона, як у цьому випадку, то сходження не відбудеться взагалі.

Ракета не може впасти вниз, бо під нею корпус "Шахеда". Вона не може "зісковзнути вперед", бо АПУ-60 не має катапультного механізму. У такій конфігурації Р-60 просто заблокована й ніколи не зійде з пілона,

– наголосив авіаексперт.

Втім, головне навіть не це. АПУ-60, який мав катапультний старт і теоретично міг би гарантувати безпечне відкидання Р-60 від носія, так і не пішов у серійне виробництво й майже не використовувався.

До того ж, навіть якби росіяни змусили ракету Р-60 увімкнути двигун – струмінь від нього просто випалив би корпус дрона, відразу знищивши носій і саму ракету.

Тож, зауважив Храпчинський, таке поєднання є сирим експериментом із підвіскою списаних ракет. Однак цілком можливо, що вже за кілька місяців ворог усе врахує й "Шахед" із ракетою Р-60 стане реальною загрозою.

Які ще дрони використовує Росія?