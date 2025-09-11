Не только Польша под пристальным вниманием России: есть две важные детали
- Российские дроны залетели в Польшу, часть из них попала туда с территории Беларуси, что является частью масштабной кампании России против стран ЕС и блока НАТО.
- Европейские страны оказываются под пристальным вниманием российской агентуры с целью дестабилизации; Россия стремится погрузить каждое из этих государств в их внутренние проблемы.
Воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября нарушили российские дроны. Часть из них залетела с территории Беларуси. Россия проводит масштабную кампанию против стран ЕС, НАТО по нескольким направлениям. Опорным пунктом для этого являются военные учения в Беларуси.
Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, добавив, что параллельно противник пытается запускать скрупулезно подготовленные программы по дестабилизации Европейского Союза.
Бунты во Франции и заявления Медведева о Финляндии
Россия пытается навязать свою повестку дня по ограничению этих стран в поддержке Украины. Сейчас внимание сосредоточено на Беларуси и Польше, потому что российские беспилотники прилетели в Польшу. Однако, по словам Тимочко, следует обратить внимание и на другие моменты.
"Кроме прилетов в Польше, неожиданно возникли бунты во Франции вроде бы из-за социальных проблем, но видно, какое количество мигрантов начало сжигать там машины, бегать с флагами одной из арабских стран. Все это превращается в дестабилизацию, очень хорошо управляемой, потому что резко сплотиться такие группы не могли", – считает Тимочко.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ обратил внимание и на очередные заявления заместителя председателя Совбеза России Медведева, который начал угрожать Финляндии. На фоне этого один из российских генералов также сделал заявление, что эта страна якобы хочет напасть и угрожает территориальной целостности России и поэтому Кремль рассматривает возможность превентивного удара.
Тимочко отметил, что разные страны, которые вроде бы расположены в разных местах континента, но все они являются членами блока НАТО или ЕС, оказываются под пристальным вниманием российской агентуры с целью дестабилизации. Россия пытается втянуть каждую из них в их внутренние проблемы.
"Сейчас страны-соседи России закрывают воздушное пространство вдоль нее, это существенно повлияет на российских олигархов, военно-политическую, экономическую элиту, которая пользовалась чартерными рейсами. Теперь такие полеты для избранных скорее всего будут обрезаны", – прогнозирует Тимочко.
Шахеды в Польше: главные заявления вокруг инцидента
- Президент Польши Кароль Навроцкий расценил прилет российских дронов в свою страну как беспрецедентный момент в истории НАТО. Он поговорил по телефону с американским лидером Трампом и заручился поддержкой партнеров.
- Руководители МИД Польши, Литвы, Украины, которые входят в Люблинский треугольник, сделали совместное заявление. Они осудили вторжение в воздушное пространство Польши российских БПЛА и назвали это "преднамеренным и скоординированным ударом".
- Министр иностранных дел Польши Сикорский отметил, что это была не случайная ситуация, ведь в небе было зафиксировано почти 20 дронов. Он расценивает это как атаку не только на Польшу, а в целом на территорию НАТО.
- Украинский лидер Зеленский заявил, что такой провокацией Россия стремилась проверить реакцию стран НАТО. Он не исключает, что страна-агрессор направила свои БпЛА на Польшу, чтобы спровоцировать ситуацию, дабы украинские партнеры решили не отдавать нашему государству средства ПВО.