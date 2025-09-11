Повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня порушили російські дрони. Частина з них залетіла з території Білорусі. Росія проводить масштабну кампанію проти країн ЄС, НАТО по декількох напрямках. Опорним пунктом для цього є військові навчання у Білорусі.

Про це в етері 24 Каналу зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, додавши, що паралельно противник намагається запускати скрупульозно підготовлені програми по дестабілізації Європейського Союзу.

Дивіться також Можна очікувати будь-чого: на що здатний Путін, якщо не буде жорсткої відповіді на атаку Польщі

Бунти у Франції та заяви Медведєва про Фінляндію

Росія намагається нав'язати свій порядок денний щодо обмеження цих країн у підтримці України. Зараз увага зосереджена на Білорусі та Польщі, тому що російські безпілотники прилетіли у Польщу. Проте, зі слів Тимочка, слід звернути увагу й на інші моменти.

"Окрім прильотів у Польщі, несподівано виникли бунти у Франції начебто через соціальні проблеми, але видно, яка кількість мігрантів почала спалювати там машини, бігати з прапорами однієї з арабських країн. Все це перетворюється у дестабілізацію, дуже добре керованою, бо різко згуртуватися такі групи не могли", – вважає Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ звернув увагу і на чергові заяви заступника голови Радбезу Росії Медведєва, який почав погрожувати Фінляндії. На тлі цього один з російських генералів також зробив заяву, що ця країна нібито хоче напасти й загрожує територіальній цілісності Росії й тому Кремль розглядає можливість превентивного удару.

Тимочко наголосив на тому, що різні країни, які начебто розташовані в різних місцях континенту, але всі вони є членами блоку НАТО чи ЄС, опиняються під пильною увагою російської агентури з метою дестабілізації. Росія намагається втягнути кожну з них у їхні внутрішні проблеми.

"Зараз країни-сусіди Росії закривають повітряний простір вздовж неї, це суттєво вплине на російських олігархів, військово-політичну, економічну еліту, яка користувалась чартерними рейсами. Тепер такі польоти для обраних ймовірніше будуть обрізані", – прогнозує Тимочко.

Шахеди в Польщі: головні заяви довкола інциденту