Не лише Польща під пильною увагою Росії: Тимочко зауважив дві важливі деталі
- Російські дрони залетіли до Польщі, частина з них потрапила туди з території Білорусі, що є частиною масштабної кампанії Росії проти країн ЄС та блоку НАТО.
- Європейські країни опиняються під пильною увагою російської агентури з метою дестабілізації; Росія прагне занурити кожну з цих держав у їхні внутрішні проблеми.
Повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня порушили російські дрони. Частина з них залетіла з території Білорусі. Росія проводить масштабну кампанію проти країн ЄС, НАТО по декількох напрямках. Опорним пунктом для цього є військові навчання у Білорусі.
Про це в етері 24 Каналу зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, додавши, що паралельно противник намагається запускати скрупульозно підготовлені програми по дестабілізації Європейського Союзу.
Бунти у Франції та заяви Медведєва про Фінляндію
Росія намагається нав'язати свій порядок денний щодо обмеження цих країн у підтримці України. Зараз увага зосереджена на Білорусі та Польщі, тому що російські безпілотники прилетіли у Польщу. Проте, зі слів Тимочка, слід звернути увагу й на інші моменти.
"Окрім прильотів у Польщі, несподівано виникли бунти у Франції начебто через соціальні проблеми, але видно, яка кількість мігрантів почала спалювати там машини, бігати з прапорами однієї з арабських країн. Все це перетворюється у дестабілізацію, дуже добре керованою, бо різко згуртуватися такі групи не могли", – вважає Тимочко.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ звернув увагу і на чергові заяви заступника голови Радбезу Росії Медведєва, який почав погрожувати Фінляндії. На тлі цього один з російських генералів також зробив заяву, що ця країна нібито хоче напасти й загрожує територіальній цілісності Росії й тому Кремль розглядає можливість превентивного удару.
Тимочко наголосив на тому, що різні країни, які начебто розташовані в різних місцях континенту, але всі вони є членами блоку НАТО чи ЄС, опиняються під пильною увагою російської агентури з метою дестабілізації. Росія намагається втягнути кожну з них у їхні внутрішні проблеми.
"Зараз країни-сусіди Росії закривають повітряний простір вздовж неї, це суттєво вплине на російських олігархів, військово-політичну, економічну еліту, яка користувалась чартерними рейсами. Тепер такі польоти для обраних ймовірніше будуть обрізані", – прогнозує Тимочко.
Шахеди в Польщі: головні заяви довкола інциденту
- Президент Польщі Кароль Навроцький розцінив приліт російських дронів у свою країну як безпрецедентну мить в історії НАТО. Він поговорив телефоном з американським лідером Трампом та заручився підтримкою партнерів.
- Очільники МЗС Польщі, Литви, України, які входять до Люблінського трикутника, зробили спільну заяву. Вони засудили вторгнення у повітряний простір Польщі російських БпЛА і назвали це "навмисним і скоординованим ударом".
- Міністр закордонних справ Польщі Сікорський наголосив на тому, що це була не випадкова ситуація, адже в небі було зафіксовано майже 20 дронів. Він розцінює це як атаку не лише на Польщу, а загалом на територію НАТО.
- Український лідер Зеленський заявив, що такою провокацією Росія прагнула перевірити реакцію країн НАТО. Він не виключає, що країна-агресорка спрямувала свої БпЛА на Польщу, аби спровокувати ситуацію, щоб українські партнери вирішили не віддавати нашій державі засоби ППО.