"Шахеды" сбрасывали мины на железную дорогу Ровенской области: кадры ликвидации взрывчатки

На Ривненщине возле железнодорожных путей обнаружили противотанковые мины. Они, вероятно, были сброшены российскими ударными "Шахедами".

Взрывотехники полиции обезвредили мины на месте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ровенской области.

Что сбрасывали "Шахеды" на Ровенщине?

Как сообщили полицейские, 18 января к ним обратился работник одной из железнодорожных станций Ровенской области. Во время осмотра территории вблизи путей он заметил подозрительный предмет.

Взрывотехникам ГУНП области, чтобы добраться до объекта, пришлось пройти пешком примерно три километра по путям. По прибытию они обнаружили две противотанковые мины ПТМ-3.

Поскольку указанный вид мин имеет магнитный датчик цели, который реагирует на изменение магнитного поля, было принято решение обезвреживать мины на месте,

– говорится в сообщении.

Важно! Полиция призывает граждан не прикасаться к подозрительным предметам, отходить на безопасное расстояние и сразу сообщать о них по номерам 102 или 112.

Опасная находка после атак на Ровенщине / Фото Нацполиции

Правоохранители предполагают, что мины могли сбросить российские беспилотники типа "Шахед". Сейчас следователи СБУ проводят досудебное расследование.

Процесс ликвидации вражеских мин: смотрите видео

Что известно о модернизации "Шахедов"?