"Шахеди" скидали міни на залізницю Рівненщини: кадри ліквідації вибухівки

На Рівненщині біля залізничних колій виявили протитанкові міни. Вони, ймовірно, були скинуті російськими ударними "Шахедами".

Вибухотехніки поліції знешкодили міни на місці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Рівненщини.

Що скидали "Шахеди" на Рівненщині?

Як поінформували поліцейські, 18 січня до них звернувся працівник однієї із залізничних станцій Рівненської області. Під час огляду території поблизу колій він помітив підозрілий предмет.

Вибухотехнікам ГУНП області, щоб дістатися до об'єкта, довелося пройти пішки приблизно три кілометри коліями. По прибуттю вони виявили дві протитанкові міни ПТМ-3.

Оскільки вказаний різновид мін має магнітний датчик цілі, який реагує на зміну магнітного поля, було прийнято рішення знешкоджувати міни на місці,

– йдеться в повідомленні.

Важливо! Поліція закликає громадян не торкатися підозрілих предметів, відходити на безпечну відстань та одразу повідомляти про них за номерами 102 або 112.

Небезпечна знахідна після атак на Рівненщині / Фото Нацполіції

Правоохоронці припускають, що міни могли скинути російські безпілотники типу "Шахед". Наразі слідчі СБУ проводять досудове розслідування.

Процес ліквідації ворожих мін: дивіться відео

Що відомо про модернізацію "Шахедів"?